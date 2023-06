En una entrevista reciente con Page Six , la actriz trans Indya Moore , conocida por su trabajo en la serie Pose de FX, reveló que vivía en las calles antes de conocer la fundación LGBTQIA+ de Lady Gaga , llamada Born This Way Foundation.

El proyecto de la cantante pop pretende ayudar a personas del grupo en situaciones difíciles o incluso de abandono.

“Antes de empezar a trabajar en Pose, no mucho antes de eso, vivía en la calle. Estaba lidiando con muchas cosas en mi vida personal que nunca tuve la oportunidad de resolver. Fui directamente a trabajar y ser artista es todo lo que soy para la gente, y ahora estoy tratando de ser algo más para mí ”, dijo.