Revela Jenna Ortega su deseo de debutar como directora de cine

En la entrevista, el cantante The Weeknd, es quien le hace las preguntas a la actriz, donde menciona que pudo notar la grandes habilidades que posee para el medio artístico, siendo no únicamente la actuación.

Jenna lo ha relevado bajo una entrevista hecha por la revista V Magazine tras la promoción de su participación en el film cinematográfico de The Weeknd Hurry Up Tomorrow .

The Weeknd le pregunta a Jenna sobre la existencia de algún misterioso y nuevo proyecto que tenga en cuanto a la dirección, la actriz confiesa y que, tras estar detrás de cámaras en distintos proyectos, ha surgido ese deseo de poder seguir evolucionando como artistas y contar sus propias historias.

“Tengo un guión en el que he estado trabajando desde hace 10 años. Es extraño porque es algo en lo que había pensado cuando era más joven y ahora estoy comenzado a dar los pasos necesarios para poder llevarlo a cabo. Me veo a mi misma haciéndolo, realmente quiero dirigir” comentó Ortega.

Su propia dirección será un nuevo reto para ella, ya que, en la película Hurry Up Tomorrow Jenna no solo fue parte del elenco principal teniendo el papel de Anima sino también fue parte del equipo de producción ejecutiva, acción que repitió en la reciente película terror Death of a Unicorn y en la próxima temporada de Netflix Merlina.