Revela Jesse Huerta, las razones de su pausa en la música

En una entrevista exclusiva con N+, realizada en su estudio de grabación, Jesse Huerta habló de las razones detrás de su decisión y de las especulaciones que surgieron sobre una posible separación definitiva de Jesse & Joy . También explicó cómo su esposa, Mónica León, lo ha acompañado en este proceso y por qué ahora busca estar presente en una etapa importante para su hija Hannah, detalla quien.com

El músico explicó que las exigencias de la industria comenzaron a pasarle factura y que, tras reconocer señales que le recordaron una crisis nerviosa que vivió años atrás, entendió que necesitaba cambiar el ritmo de su vida.

Después de más de dos décadas de compartir su carrera con su hermana Joy, Jesse Huerta decidió hacer una pausa para atender su salud y dedicar más tiempo a su familia.

“Tuve una crisis nerviosa hace algunos años. Entendí ciertas similitudes últimamente. Dije: ‘Bueno’. Eso sí, amo dar el 2 mil por ciento en absolutamente todo lo que hago, pero a veces mi cuerpo, el tiempo, la vida, mi salud... o sea, no puedo fingir que no hay un límite... Mi familia vivió esa parte conmigo. Me dieron ese apoyo en ese momento de mi vida”.

Jesse reconoció que, después de tantos años dedicados a los escenarios, las grabaciones y las giras, necesitaba encontrar un punto de equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y su vida personal.

La decisión de tomar distancia no significa que haya dejado de lado la música, sino que busca atender sus necesidades sin ignorar los límites que ha aprendido a reconocer.

“Hay momentos en que se necesita un espacio y un respiro”, expresó al referirse a la relación que mantiene con Joy, con quien comparte tanto una historia familiar como una sociedad artística.

En ese proceso, el respaldo de su esposa ha sido fundamental. Mónica León dejó claro que el bienestar de Jesse está por encima de cualquier compromiso profesional y que la familia está dispuesta a acompañarlo en las decisiones que necesite tomar. “Le dije: ‘Papá, lo que sea estamos contigo. Si tú no estás bien, no hay música, no hay esto, somos un equipo”.

El anuncio de su pausa generó comentarios y especulaciones en redes sociales sobre el futuro de Jesse & Joy. Ante esas reacciones, el cantante aseguró que procura entender las opiniones de quienes desconocen las razones personales detrás de su decisión.

“Respeto absolutamente todas las opiniones; los pocos comentarios que me llegan los leo con compasión, desde un lugar de amor y tratando de comprender que desconocen que cada persona es libre de ser, de amar y de estar donde necesita estar”, aseguró.

Aunque su pausa con Jesse & Joy despertó preguntas sobre su futuro artístico, Jesse Huerta aclaró que su nuevo proyecto, Jesse and The Supernovas, no surgió como consecuencia de esa decisión. Según explicó, llevaba alrededor de dos años trabajando en esta propuesta y su plan original era desarrollarla al mismo tiempo que continuaba con las actividades de Jesse & Joy.

“Siempre fue mi plan hacerlo a la par que seguía con mi hermanita en Jesse y Joy, pero la vida y Dios también tienen sus tiempos. Al final somos familia, somos hermanos, somos socios. No existe un ser humano perfecto, pero, como familia, siempre trabajamos las cosas en casa”, aseguró.

El músico incluso había anunciado esta nueva etapa durante su participación en el Festival de Viña del Mar. El proyecto incluye Génesis, una propuesta que explora emociones personales a través de referencias al espacio exterior. El 7 de octubre estrenó una primera pieza instrumental y expresó su entusiasmo por compartir este universo creativo con el público.

Además de cuidar su bienestar y desarrollar su nueva propuesta, el productor tiene otra prioridad: acompañar a su hija Hannah en el inicio de su camino dentro de la música. Jesse dejó claro que quiere involucrarse en esta etapa, pero también es consciente de que necesita contar con la energía y la disponibilidad necesarias para apoyarla como ella lo requiera.

“Necesito estar al 100 por ciento para ella si quiere que sea parte de su proyecto”.

Este nuevo capítulo familiar y profesional se desarrolla mientras el músico mantiene sus compromisos con Jesse & Joy. Jesse aseguró que dará todo en los 17 conciertos que todavía tiene pendientes junto a su hermana, presentaciones que considera especialmente emotivas por el cariño que el público les ha demostrado a lo largo de su trayectoria.

Así, mientras se prepara para compartir su música con Jesse and The Supernovas, el productor busca encontrar un equilibrio que le permita seguir creando, acompañar a su hija y cuidar de sí mismo sin perder de vista la historia que ha construido junto a Joy.