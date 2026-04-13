Revela Julio Preciado qué fue lo que le provocó neumonía y hospitalización

El cantante mazatleco Julio Preciado reveló que una reciente complicación de su salud, que derivó en un cuadro de neumonía, tuvo origen en una decisión personal de aplicarse un suero intravenoso.

El intérprete de regional mexicano explicó que este procedimiento, que decidió realizarse por cuenta propia, provocó su hospitalización días después.

Su testimonio ha generado atención no solo por su estado de salud, sino por el mensaje de prevención que compartió, en un contexto donde autoridades sanitarias en México han emitido advertencias sobre este tipo de prácticas de automedicación.

De acuerdo con el artista, los síntomas aparecieron apenas un día después de recibir el suero intravenoso.

Explicó que su organismo no logró procesar el líquido de forma adecuada, lo que ocasionó una acumulación de fluido en el pulmón derecho. Esta condición derivó en el desarrollo de neumonía.

El cantante fue claro al asumir la responsabilidad de lo ocurrido y descartó culpar a terceros por la situación, de acuerdo con elimparcial.com.

Tras recibir atención médica, el panorama de salud de Julio Preciado es favorable.

Los especialistas que lo atendieron destacaron que tiene una función renal estable, una evaluación positiva de los riñones y un funcionamiento adecuado del corazón.

Además, el cantante compartió que vivió momentos de angustia al experimentar dificultad para respirar durante dos noches, lo que también impactó en su estado emocional.

Actualmente, ya cuenta con autorización médica para retomar sus actividades profesionales.

Tras su recuperación, el sinaloense hizo un llamado a su audiencia para no recurrir a tratamientos sin indicación médica. Su experiencia, explicó, es una muestra de los riesgos que pueden surgir incluso en procedimientos que suelen percibirse como inofensivos.

El cantante no detalló si el suero le fue aplicado en un entorno clínico o privado, pero insistió en la importancia de acudir con profesionales de la salud antes de tomar decisiones que involucren este tipo de intervenciones.