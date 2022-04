$!Revela la actriz Julia Roberts por qué ya no ha hecho comedia romántica

“La gente a veces malinterpreta la cantidad de tiempo que ha pasado sin hacer una comedia romántica como si no quisiera hacer una. Si hubiera leído algo que pensara que tenía el nivel de escritura de Notting Hill o el nivel de diversión loca de La boda de mi mejor amigo, lo haría”, resaltó la actriz.

Sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde que la actriz no ha vuelto a filmar este tipo de películas. En una reciente entrevista, la actriz reveló que ella sí desea seguir realizando comedias románticas, pero que no le llegan los guiones adecuados, publicó cinemacomics.com

También protagonizará la serie Gaslit , donde nos mostrarán historias no contadas y personajes olvidados del escándalo político Watergate de la década de 1970.

Mientras esos proyectos llegan, Roberts actuará una vez más junto a George Clooney en el filme Ticket to Paradise , donde una pareja divorciada se une y viaja a Bali para evitar que su hija cometa el mismo error que creen cometieron ellos hace 25 años.

Luego rodará Leave the World Behind, un drama familiar basado en la novela del mismo nombre de Rumaan Alam. Por último hará Little Bee, que mostrará la vida de un huérfano nigeriano de 16 años que choca un fatídico día con una pareja británica de vacaciones cuando uno de ellos tiene que tomar una decisión terrible. Dos años después, se reencuentran.