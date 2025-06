Revela la cantante Jessie J haber sido diagnosticada con cáncer de mama

Del mismo modo, afirmó que decidió compartirlo para no ocultarle un secreto a sus fans y a las personas que la quieren, aunque también reveló que aún no ha procesado la noticia porque sigue trabajando muy duro en su carrera.

“Pero honestamente, necesito procesarlo y hablar sobre ello y, necesito un abrazo. Ustedes me han amado en las buenas y en las malas. Y no quiero que esto se la excepción”, expresó.

Jessie J, cuyo nombre real es Jessica Ellen Cornish, es una cantante y compositora británica nacida el 27 de marzo de 1988 en Londres. Se destacó en la escena musical a principios de la década de 2010 con su sencillo debut Do It Like a Dude, que la catapultó a la fama.

Su estilo combina pop, R&B y soul, y es conocida por su poderosa voz y su habilidad para escribir letras emotivas. A lo largo de su carrera, ha lanzado varios álbumes exitosos, como Who You Are y Alive, y ha colaborado con artistas de renombre.

Además de su carrera musical, Jessie J ha sido coach en programas de talentos y ha utilizado su plataforma para abogar por la salud mental y la autoaceptación. Su autenticidad y talento la han convertido en una figura influyente en la industria musical.