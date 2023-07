“Yo no he sido madre, tengo miedo de ser madre por esto mismo”.

Noelia se lanzó como empresaria con su línea de lencería y medias, y ha dicho que Reynoso ha sido su apoyo.

“En el verano de 2005 lo conocí, me dio la mano inmediatamente; me empezó a ayudar ha reconstruirme, ha reconstruir mi carrera. Inmediatamente, me consiguió disquera, me firmó, me puso a hacer un disco”, dijo en entrevista con Ventaneando. “Comenzamos con el pie derecho a trabajar y felices. Nunca más nos separamos”.

Ahora la cantante de 43 años revela que están por convertirse en padres en el 2024 vía vientre de alquiler, aunque no reveló más detalles.