Revela la MET Gala 2026 el código de vestimenta

Cada vez está más cerca una de las mejores noches para el mundo de la moda. Pero, ¿qué se pondrán las celebridades? Pues al fin ha sido revelado el código de vestimenta de la MET Gala 2026.

Este evento se realizará el lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y celebrará la inauguración de la exposición de primavera del Costume Institute, titulada Costume Art.

Fashion is Art: el código de vestimenta de la MET Gala 2026, desde que se anunció de qué será la expo del MET de NY ya se podía tener una leve idea de lo que se vería esa noche, pues los temas tienden a ir de la mano.

Costume Art es el nombre de la exposición y destacará la importancia central del cuerpo vestido dentro de la colección milenaria del museo abordando “la importancia del cuerpo vestido”, combinando pinturas, esculturas y otros objetos.