Revela la MET Gala 2026 el código de vestimenta

Cada vez está más cerca una de las mejores noches para el mundo de la moda. Pero, ¿qué se pondrán las celebridades? Pues al fin ha sido revelado el código de vestimenta de la MET Gala 2026.
Este evento se realizará el lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y celebrará la inauguración de la exposición de primavera del Costume Institute, titulada Costume Art.
Fashion is Art: el código de vestimenta de la MET Gala 2026, desde que se anunció de qué será la expo del MET de NY ya se podía tener una leve idea de lo que se vería esa noche, pues los temas tienden a ir de la mano.
Costume Art es el nombre de la exposición y destacará la importancia central del cuerpo vestido dentro de la colección milenaria del museo abordando “la importancia del cuerpo vestido”, combinando pinturas, esculturas y otros objetos.
El código de vestimenta de la MET Gala 2026 reflejara a la perfección ese espíritu pues tal cual veremos cómo “La moda es arte”.
Específicamente, y como lo explica Vogue, este código de vestimenta animará a las celebridades a considerar las muchas formas en que los diseñadores utilizan el cuerpo como un lienzo en blanco.
La realidad es que la lista completa del evento es uno de los secretos mejor guardados, pues se revela en el último momento.
Sin embargo, como ya lo habían anunciado, las coanfitrionas de la MET son Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.
Además, se confirmó que el comité organizador de la gala, es copresidido por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, y donde también están Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson e Yseult.
Así que estas son tan solo algunas de las celebridades que se verán con el código de vestimenta de la MET Gala 2026.