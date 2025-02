Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida por su nombre artístico Lady Gaga, anunció la lista de canciones que traerá consigo su nuevo álbum titulado Mayhem.

La intérprete de canciones como Bloody Mary y Bad Romance reveló hace unas semanas el nuevo proyecto en el que está trabajando, el cual emocionó mucho a los fans, los cuales están contando las horas para escuchar una vez más el talento característico de Lady Gaga.

En un video publicado en la red social de X, antes Twitter, la cantante reveló las canciones que vendrán en el nuevo proyecto titulado Mayhem.

“El álbum comenzó cuando me enfrenté a mi miedo de volver a la música pop que amaban mis primeros fans”, dijo Gaga en el anuncio inicial del álbum.

Además, Gaga afirmó que la intención de este nuevo proyecto es reensamblar un espejo roto.

“Reensamblar un espejo roto: incluso si no puedes volver a juntar las piezas a la perfección, puedes crear algo hermoso y completo en su propia manera nueva”, comentó.

Los temas que vendrán en el álbum son:

Disease, Abracadabra, Garden of Eden, Perfect Celebrity, Vanish Into You, Killah ft. Gesaffelstein, Zombieboy, LoveDrug, How Bad Do U Want Me, Don’t Call Tonight, Shadow Of A Man, The Beast, Blade of Grass, Die With A Smile.