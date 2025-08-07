Revela los Latin Grammys 2025 a los galardonados con el Premio a la Excelencia

La Academia Latina de la Grabación anunció que Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora y Olga Tañón recibirán el Premio a la Excelencia Musical este año, como parte de su entrega anual de los Premios Especiales, además, Eric Schilling recibirá el Premio del Consejo Directivo. También se reconocerá al primer ganador del Premio al Educador de Música Latina durante la ceremonia. “Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. Agregó estar entusiasmado por la oportunidad de celebrarlos a todos durante la 26 Entrega Anual de la Semana Latin Grammy, el 9 de noviembre en Las Vegas.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades, señala gritaradio.com El Premio del Consejo Directivo se otorga a personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones. El Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación vota para ambas distinciones. El Premio al Educador de Música es una nueva distinción, en asociación con la Fundación Cultural Latin Grammy, que reconoce a un educador excepcional de la comunidad global de la música que ha tenido un impacto significativo al incorporar la música latina en su plan de estudios. Además, el programa musical de la escuela del ganador recibirá una donación de 10 mil dólares en instrumentos musicales para apoyar la educación musical. Los galardonados este 2025

Olga Tañón.

Olga Tañón Olga Tañón, reconocida cantante y compositora puertorriqueña, famosa por su poderosa voz y su estilo único que fusiona la salsa, el merengue y la música tropical. Nacida en Puerto Rico Tañón ha cosechado numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo varios Grammy y Latin Grammy. Su carisma en el escenario y su habilidad para conectar con el público la han convertido en una de las artistas más queridas de la música latina. A lo largo de su trayectoria, ha lanzado múltiples álbumes exitosos y ha colaborado con destacados artistas, consolidando su legado en la industria musical. Además de su carrera artística, Olga Tañón es conocida por su labor humanitaria y su compromiso con diversas causas sociales.

Enrique Bunbury.

Enrique Bunbury Destacado cantautor y músico español, conocido por su distintiva voz y su estilo ecléctico, Bunbury comenzó su carrera musical en la banda Héroes del Silencio, que alcanzó gran popularidad en los años 80 y 90. Tras la disolución del grupo, emprendió una exitosa carrera en solitario, explorando géneros que van desde el rock hasta la música latina y el pop. Sus letras, a menudo poéticas y cargadas de emoción, abordan temas como el amor, la soledad y la búsqueda de identidad. A lo largo de su trayectoria, ha lanzado numerosos álbumes y ha recibido múltiples premios, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música en español. Además, su carisma en el escenario y su conexión con el público lo han convertido en un referente del rock en español.

Ivan Lins.

Ivan Lins Destacado compositor, pianista y cantante brasileño, reconocido por su fusión de bossa nova, jazz y música popular brasileña, Lins ha creado un vasto repertorio que incluye clásicos como Madalena y Dinorah, Dinorah. Su estilo melódico y lírico ha influido en numerosos artistas tanto en Brasil como en el extranjero. A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples premios y reconocimientos, consolidándose como una figura emblemática de la música brasileña contemporánea. Su obra refleja una profunda conexión con la cultura y la identidad de Brasil, lo que lo convierte en un referente en la escena musical internacional.

Pandora.

Pandora Pandora es un grupo musical mexicano formado en 1994, conocido por su estilo pop romántico y sus armonías vocales. Compuesto por las talentosas cantantes Isabel y Mayte Lascurain, y Fernanda Meade, un trío que ha logrado conquistar a su audiencia con baladas emotivas y letras profundas. A lo largo de su carrera, han lanzado varios álbumes y han recibido múltiples premios, consolidándose como una de las agrupaciones más queridas en el ámbito de la música en español. Su legado perdura en el corazón de sus fans, quienes siguen disfrutando de sus inolvidables melodías.

Susana Baca.