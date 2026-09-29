$!Revela Luis Miguel, nuevos detalles de su gira mundial de 2027

Luis Miguel ya prepara su regreso a los escenarios y poco a poco comienzan a conocerse nuevos detalles de la gira mundial que realizará en 2027. El cantante confirmó que volverá a trabajar con Fénix Entertainment, la empresa con la que llevó adelante su exitoso tour de 2023 y 2024. A través de un comunicado, ambas partes anunciaron la renovación de su alianza para el próximo tour internacional del intérprete de La incondicional. “Luis Miguel y Fenix Entertainment anuncian su alianza para llevar adelante la gira mundial 2027, dando continuidad al exitoso tour 2023-2024, que reunió a millones de espectadores alrededor del mundo”, se informó.

La confirmación de esta alianza representa uno de los primeros datos concretos sobre el proyecto con el que Luis Miguel regresará a los conciertos en 2027. Aunque todavía no se conocen las fechas de inicio ni las ciudades que visitará, ya se adelantó que el recorrido tendrá una dimensión internacional, detalla quien.com “Ambas partes celebran con entusiasmo este nuevo proyecto y el regreso de una alianza que hizo historia en la música latina en vivo”, señala el comunicado.