Revela Marco Antonio Solís su nueva gira de conciertos en 2026

El anuncio fue realizado por el propio cantante a través de sus redes sociales, dejando claro que después de un exitoso 2025 en escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, su prioridad es volver a conectarse con el público que tanto lo respalda en su país natal.

El ícono de la música mexicana, Marco Antonio Solís “El Buki”, ha encendido la emoción de sus seguidores al confirmar que el próximo año regresará con una gira muy especial por diversos puntos de México: Tour Gratitud 2026.

Solís, conocido por himnos como “Más que tu amigo”, “Tu cárcel” y “Si no te hubieras ido”, aprovechó su mensaje para agradecer la fidelidad de su audiencia y dejar en claro el espíritu detrás de la gira.

“Hermanitos el 2026 se acerca con un aire distinto, con esa luz que aparece cuando el corazón decide escuchar. Hoy quiero compartirles que regresaré a los escenarios de México con mi gira ‘Gratitud’, un nombre que abraza lo vivido y lo que está por llegar”.

El músico también reflexionó sobre el significado de esta etapa: “El próximo año nos invita a valorar, agradecer y reencontrarnos con el alma abierta. Y yo sólo puedo darles las gracias por acompañarme en cada paso, por darle sentido a cada canción y por ser ese viento a favor que siempre nos impulsa”.

En la información difundida ya figuran fechas y plazas confirmadas. Entre marzo y mayo de 2026, Marco Antonio Solís visitará diversas ciudades, cubriendo tanto capitales como destinos clave para su base de fans.

Tapachula, Chiapas/6 de marzo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas/ 7 de marzo

Tlaxcala, Tlaxcala/14 de marzo

Cuernavaca, Morelos/15 de marzo

Nuevo Nayarit, Nayarit/ 30 de abril

Tepic, Nayarit/ 2 de mayo

León, Guanajuato/8 de mayo

Guatemala/15 de mayo

El Salvador/16 de mayo

Ciudad de México/23 de mayo

Tampico, Tamaulipas/ 29 de mayo

Monterrey, Nuevo León/30 de mayo

El anuncio ha generado tanta interacción que los fans no han tardado en pedir que se agreguen más fechas para cubrir la inmensa demanda en otras ciudades del país que no fueron mencionadas en la lista confirmada.

El Tour Gratitud no sólo será un repaso de grandes éxitos y nuevos temas de El Buki, sino una celebración de la vida, la música y el reencuentro emocional entre artista y público.