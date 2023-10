Según las declaraciones realizadas por Mariana Ochoa, todos los integrantes del grupo se llevan en total armonía, sin embargo, confesó que no se valía el hecho de que por una sola persona se afirme que el grupo no se llevaba bien. “Nos llevamos increíble, platicamos en los aviones... no se vale que por una persona digan que no nos llevamos todos”, dijo.

Agregando, además, la frase “una persona de mala actitud”, lo que conllevó a muchos a pensar que se trataba de Ari Borovoy, quien anteriormente tuvo algunas diferencias públicas luego de que la productora del cantante se hiciera cargo de la banda musical OV7.

Después de esto, obligaron a que Bobo Producciones cancelara la participación de la agrupación y hasta se vieron en la obligación de quitarle sus redes sociales, desatando así una gran polémica entre el grupo musical y la productora, señala publimetro.com