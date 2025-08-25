Revela Martha Higareda que será mamá de gemelos

Martha Higareda contó que decidió esperar a confirmar la noticia por recomendación médica, pues “muchas cosas podían pasar en el ínter”, pero finalmente pueden compartir la emoción con sus seguidores.

En entrevista para la revista Caras, la actriz mexicana y Lewis Howes revelaron que se convertirán en padres de gemelos, algo que los tiene muy emocionados.

A finales de junio,Martha Higareda anunció que será madre por primera vez; sin embargo, en ese momento, ni ella ni su esposo Lewis Howes sabían que serían padre de gemelos.

La actriz de No manches Frida confesó que tras saber que sería madre de dos bebés no pudo contener las lágrimas, y junto a su esposo rompió en llanto de la emoción, señala milenio.com

“Estoy más que emocionada. Muy contenta por esta doble bendición, así que imagínate. Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo. Pero como sabemos, un embarazo doble tiene más complicaciones que el de un bebé, así que el doctor nos pidió que nos esperáramos un poco y no compartiéramos la noticia hasta que todo estuviera seguro, porque muchas cosas pueden pasar en ese ínter. Después vimos que sí, son dos y que todo viene bien”, dijo Martha Higareda.

Lewis expresó haber compartido la misma emoción que su esposa Martha, al recordar que viene de una familia numerosa, por lo que tener dos hijos lo considera “una bendición”.

“Cuando nos dimos cuenta de que eran dos bebés, no podía contener la emoción. Soy el más chico de cuatro hijos, o sea, crecí en una familia grande, así que tener dos hijos es una bendición para mí. En el caso de Martha, yo sólo podía ver que estaba muy feliz con esta bendición que llegó a nuestras vidas”, expresó empresario.

Además, Higareda reveló que ha sentido temor, pues a los 42 años, un embarazo doble puede ser considerado “de riesgo”, pero mantiene su confianza en Dios.

“Fue muy duro, porque, por mi edad, ya se considera un embarazo de riesgo. Y si además es doble, mucho más. Era cuestión de tener mucha confianza en Dios, en que iba a ser lo que tenía que ser. Pero no voy a negar que tuve miedo, especialmente el día en que vivimos ese susto médico (Lewis estaba en Nueva York y Martha, en Los Ángeles. Los médicos y la familia de la actriz lograron calmarla y no hubo necesidad de ir a urgencias)”, recordó.