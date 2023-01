No obstante, este de 30 de este, la intérprete de All About That Bass tuvo una entrevista en el programa Today junto a su esposo, donde revelaron que su familia crecerá gracias a que Trainor está embarazada por segunda ocasión.

“¡Estoy embarazada! ¡Lo hicimos!”, mencionó la famosa ante cámaras, mientras ella y su pareja se encontraban en videollamada. También confirmaron que ya saben el sexo del bebé, pero que eso será información que todavía mantendrán en secreto.