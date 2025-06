$!Revela Michelle Salas la enfermedad que padece desde hace varios años

“Ha sido súper frustrante porque no es algo que se quite por completo, pero sí se puede mantener bajo control con constancia y el tratamiento adecuado”, expresó con optimismo.

Durante su visita a la doctora Mónica (a quien describió como lo máximo), Salas también recibió un procedimiento con bótox en el trapecio, con el objetivo de relajar esa zona muscular, que frecuentemente presenta tensión, señala elimparcial.com.

“Siempre lo tengo tenso y contracturado... me recomendó bótox para evitar que se me enganche el nervio, como me pasa seguido”, comentó.

Michelle también documentó parte del proceso que vivió en esta consulta médica, incluyendo la aplicación del bótox, señalando que aunque es sensible a las agujas, el procedimiento no le resultó doloroso.