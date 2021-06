Revela Montaner que ayudó a Nodal a elegir el anillo para Belinda

Ricardo Montaner, quien es un íntimo amigo de Christian Nodal, además de ser su mentor, reveló que fue la persona que le ayudó a conseguir el anillo de compromiso para Belinda.

De acuerdo con una explicación que dio el cantante, primero tuvo un acercamiento parecido a una charla entre “padre e hijo”. “Yo ayudé a Nodal a a escoger el anillo. Sucedió una situación donde estábamos en un panel (de opciones), fue algo que disfruté mucho”, aseguró Montaner al matutino Venga la Alegría.

El famoso vaticinó que la pareja de artistas serán muy felices e hizo un halago para cada uno. Describió a Nodal como “un gran muchacho” que se puede llevar la artista pop y de Belinda expresó que es una “princesa maravillosa”.

“En una ocasión tuve una charla con él, con Nodal, de esas charla tipo: padre e hijo. Charlas que he tenido con mis hijos, de ese mismo tono. Y hoy te puedo decir que Belinda tiene a su lado a un gran muchacho”, relató Montaner.

Por otro lado, Montaner, en tono de burla, reveló que hasta ahora no ha sido invitado a la boda de los famosos. Hizo un llamado a los dos para que pronto le soliciten a manera personalizada, su presencia en el acto de unión.

“Siento que Nodal se esta llevando a una princesa maravillosa, espero que pronto me inviten, porque la verdad que no me han hablado para eso”, dijo el actor al matutino.

Durante 2020, algunos televidentes recuerdan que una emisión de La Voz México acaparó la atención de los medios, no por la actuación de los participantes o la presencia de Belinda o María José, sino por la interpretación que Ricardo Montaner y Christian Nodal hicieron de la exitosa canción Me va a extrañar.

Fue en ese mismo año en que Belinda y Nodal ventilaron su noviazgo, aunque también robó suspiros la interpretación de Ricardo Montaner y el mismo intérprete de No te contaron mal, quienes en menos de tres minutos provocaron varios halagos, festejos y una intensa ola de mensajes en redes sociales.

Los coaches del reality show de TV Azteca acapararon la conversaciones desde que anunciaron en redes sociales su dueto en el escenario que ha visto otras imponentes colaboraciones, ya sea de los concursantes o de los mismos jueces que dejaron con la boca abierta a más de uno.

“Una versión de Me va a extrañar que jamás habíamos hecho y que sé que les tocará su corazón”, dijo Montaner previo a su incursión en medio de la fase de Las Batallas de aquel año.

Por otra parte, sobre el famosos anillo de compromiso es una de las piezas de joyerías más costosas y exclusivas que un famosos ha regalado. Este tendría un costo de aproximado de 50 millones de pesos mexicanos, además de que la sortija tiene pequeños diamantes que rodean a la esmeralda principal. El corte esmeralda, según la firma joyera BAUNAT, es raro y sobrepone la claridad del diamante ante el brillo. Tendría también un peso de 12 quilates.