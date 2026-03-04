Revela Netflix el primer tráiler oficial del regreso de BTS

El tono cambia cuando RM, líder de la agrupación, afirma en voz en off: “Le prometimos a nuestros fans que volveríamos”, lo que da paso a una serie de imágenes de los siete integrantes de la banda: RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook, quienes combinan sus vestimentas negras mientras celebran su identidad cultural frente a escenarios emblemáticos de Seúl.

El avance, de poco más de un minuto de duración, apela a la nostalgia tras la pausa de casi cuatro años que la banda realizó para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, señala cnnespanol.cnn.com.

Netflix dio a conocer el primer tráiler oficial del esperado especial “BTS: The Comeback Live | Arirang”, que marcará el retorno de la banda surcoreana a los escenarios internacionales.

Este es el inicio del esperado regreso de BTS que incluirá el quinto álbum musical de la banda titulado “Arirang”, que estará compuesto por 14 temas musicales, según revelaron en las redes sociales, además de una extensa gira que llevará a los cantantes a visitar diversas ciudades del mundo con un espectáculo en 360º que tiene fechas programadas en estadios de Europa, Latinoamérica, Asia, Norteamérica y Oceanía.

En México, los conciertos serán los días 7, 9 y 10 de mayo, en el estadio GNP Seguros.

“BTS: The Comeback Live | Arirang” se transmitirá en vivo a través de Netflix, se llevará a cabo en el histórico Gwanghwamun de Seúl y se podrá disfrutar el próximo 21 de marzo a las 20:00 horas de Corea del Sur (4:00 horas en Sinaloa).

Adicional al evento en vivo de la agrupación, Netflix también se encuentra preparando un documental para el 27 de marzo que lleva por nombre “BTS: The Return”, que también llegará a la famosa plataforma de video y con el que se explorará el proceso de creación de su nuevo álbum.

Sorprende BTS al revelar canciones de su nuevo álbum

BTS sorprendió a su fandom al revelar el “tracklist” completo de Arirang, su nuevo álbum de estudio, el cual incluirá 14 canciones inéditas y llegará a las plataformas digitales el próximo 19 de marzo de 2026.

El listado oficial del disco fue compartido a través de las plataformas del grupo, y revela 14 temas completamente inéditos, en su mayoría con títulos en inglés.