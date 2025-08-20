Revela Netflix la fecha de estreno de la quinta temporada de ‘Emily in Paris’

Esta nueva entrega continúa transportando a Emily Cooper, protagonizada por Lily Collins. Esta vez, la historia llevará al espectador más allá de las calles de París, adentrándose en las vibrantes ciudades de Roma y Venecia, dos escenarios clave para el crecimiento personal y profesional de Emily.

Con nuevos escenarios, personajes inesperados y una evolución marcada en la vida de Emily Cooper, esta quinta entrega ampliará el universo de la exitosa comedia romántica creada por Darren Star.

La serie protagonizada por Lily Collins, Emily en París , ya tiene fecha de estreno para su temporada 5 en Netflix y promete ser una de las más emocionantes hasta ahora.

La temporada 5 de Emily in Paris se estrena el 18 de diciembre con 10 episodios que estarán disponibles en la plataforma de streaming desde el primer día.

En esta nueva entrega, Emily lidera la Agencia Grateau en Roma, donde enfrentará una serie de desafíos inesperados. Una idea profesional que fracasa, un secreto que podría destruir una de sus relaciones más importantes y una búsqueda constante de identidad marcarán la evolución de su personaje, señala quien.com

A través de todo esto, Emily encontrará nuevas formas de conectar consigo misma, con los demás y con el mundo que la rodea. La sinopsis oficial adelanta que esta temporada será clave para redefinir el rumbo de Emily, no solo como publicista, sino también como mujer que se enfrenta a decisiones cruciales en el amor y la amistad.

Lily Collins vuelve como Emily Cooper, por supuesto. A ella se suman rostros ya conocidos como Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine) y Lucien Laviscount (Alfie). También regresa Eugenio Franceschini como Marcello, uno de los intereses amorosos de Emily.

Pero hay novedades. Minnie Driver se une al elenco como Princess Jane, una amiga sofisticada de Sylvie. Además, veremos nuevas caras como Bryan Greenberg y Michèle Laroque, aunque sus personajes aún no han sido revelados.