Revela Netflix la fecha de estreno de la serie-documental de Juan Gabriel

La figura de Juan Gabriel sigue despertando pasión y curiosidad casi diez años después de su fallecimiento. Por ello un nuevo documental busca responder a esa demanda de los seguidores del llamado Divo de Juárez, quien continúa siendo un referente de la música mexicana y del panorama artístico latinoamericano.

Bajo el título Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la serie profundiza en el universo íntimo de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista, y muestra aspectos poco conocidos de su vida y legado.

La docuserie será dirigida por María José Cuevas y producido por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, quienes ya habían colaborado en el documental La dama del silencio. El caso Mataviejitas, el proyecto propone una exploración de los episodios más significativos de la trayectoria de Juan Gabriel.

De acuerdo a Netflix, la serie estará disponible a partir del 30 de octubre. Un material que fortalecerá la oferta de documentales biográficos de la plataforma y que sumará una mirada exclusiva al legado artístico y humano del cantautor mexicano, detalla infobae.com