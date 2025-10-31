Revela Netflix la fecha de estreno de segunda temporada de ‘One Piece’

Basada en el icónico manga de Eiichiro Oda, la serie ha sido un éxito rotundo desde su estreno en 2023, rompiendo récords de visualización y convirtiéndose en la mejor adaptación live-action de un anime hasta la fecha.

Buenas noticias para los fans del pirata más famoso del anime! Netflix ha hecho oficial el anuncio que todos esperábamos: la fecha de estreno de la segunda temporada de la adaptación live-action de One Piece , titulada One Piece: Into the Grand Line.

¡Contemplen la gran tierra médica de Drum! ¡La espera terminó, Nakama! ONE PIECE: Hacia el Grand Line zarpa el 10 de marzo de 2026. 🌊🏴‍☠️ pic.twitter.com/hEKwoS7hKo

Con un primer vistazo épico compartido por Netflix, los Straw Hat Pirates están listos para zarpar hacia aventuras aún más intensas. Prepárate para unirte a Luffy y su tripulación en esta nueva entrega.

La segunda temporada de One Piece live-action continuará directamente desde el final de la primera, donde Luffy y su recién formada tripulación, los Straw Hat Pirates, se adentran en la Grand Line, el océano más peligroso y misterioso del mundo, detalla milenio.com

Según el sinopsis oficial de Netflix, esta entrega desatará “adversarios más fieros y las misiones más peligrosas hasta ahora”, expandiendo el universo con arcos clave del manga como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island.

Los fans pueden esperar ver cómo Luffy (Iñaki Godoy) persigue su sueño de convertirse en el Rey de los Piratas al encontrar el legendario tesoro One Piece, mientras enfrenta a la organización criminal Baroque Works, gigantes míticos y el icónico reno médico Tony Tony Chopper.

Eiichiro Oda, creador de la serie, ha supervisado el guion para asegurar la esencia del manga, prometiendo momentos de comedia absurda, batallas épicas y el desarrollo profundo de lazos entre la tripulación.

La producción, filmada en Sudáfrica, España y México, ha culminado con un rodaje que duró desde julio de 2024 hasta febrero de 2025, garantizando una escala mayor y efectos visuales impresionantes para capturar la fantasía pirata de Oda.

Tras meses de especulaciones y teasers, Netflix ha confirmado que One Piece: Into the Grand Line llegará a la plataforma el 10 de marzo de 2026.

Aunque inicialmente se rumoreaba una llegada en 2025, el anuncio oficial durante el evento Tudum y el Día de One Piece ajustó la ventana de lanzamiento para permitir una postproducción pulida, considerando el fin del rodaje en febrero de 2025.

Esta fecha no solo coincide con el calendario de lanzamientos primaverales de Netflix, sino que también alinea con la celebración global de la franquicia.

Mientras tanto, la tercera temporada ya está en preproducción en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, lo que indica que las aventuras de Luffy continuarán sin interrupciones mayores.