Revela Netflix las primeras imágenes del filme ‘México 1986’

El inicio del Mundial 2026 se acerca — específicamente, el próximo 11 de junio del 2026 —, por lo que comienza a abundar el contenido relacionado con el futbol. Desde actividades de cultura y entretenimiento que ya anunciaron fechas para esa temporada, hasta contenidos que aluden a dicho deporte. Netflix reveló las primeras imágenes de una película que promete emocionar a sus espectadores mexicanos, sean ‘futboleros’ o no: México 86, la historia de cómo el país logró ser la sede del evento deportivo más importante de 1986. Según la información oficial de la plataforma, esta cinta, “permeada de sátira y humor negro, relata la apuesta descabellada con la que México, con audacia, logró quedarse con la sede del Mundial de 1986, una hazaña posible solo gracias al puro ingenio mexicano”.

Está dirigida por Gabriel Ripstein y escrita también por él y Daniel Krauze. Con producción de Christian Gabela, Nicolas Atlan y Sidonie Dumas, detalla milenio.com El primer actor que se anunció como parte del reparto fue Diego Luna, y las imágenes que reveló Netflix esta semana dieron una pista (una placa de un escritorio donde aparece sentado) de su posible personaje: Martín de la Torre Vizcaíno, director de la Comisión disciplinaria. Otros actores que se sabe serán parte de esta producción con espíritu futbolero son: Karla Souza, Daniel Giménez Cacho y Álvaro Guerrero.

