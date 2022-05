Luego de conquistar Netflix con Misión rescate (2020), el actor Chris Hemsworth vuelve con ‘Spiderhead’, película de acción basada en el relato corto de The New Yorker Escape From Spiderhead, escrito por George Saunders, publicó sensacine.com

Esta vez, Hemsworth dejó de lado el Stormbreaker que utilizará en Thor: Love and Thunder para convertirse en un brillante visionario de la tecnología en Spiderheard, película con la que volverá a Netflix luego de su exitosa participación en Misión rescate.