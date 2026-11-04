Revela Nicolas Cage que vive en hoteles, después de que socavón destruyera parte de su propiedad

“Actualmente estoy un poco sin hogar. Algo pasó con mi casa en Malibú, así que estoy viviendo en hoteles”, comentó durante el encuentro con sus seguidores.

El actor de 62 años habló sobre esta situación durante su participación en Los Angeles Comic Con , el pasado sábado 31 de octubre. Al compartir sus planes para Halloween, explicó que no podría recibir a los niños que acostumbraba a esperar en su casa.

Nicolas Cage reveló que actualmente vive en hoteles debido a los daños que sufrió su mansión en Malibú, California, luego de que un enorme socavón se abriera en septiembre y destruyera parte de la entrada de su propiedad.

La declaración llamó la atención porque, aunque el hundimiento ocurrió semanas atrás, las consecuencias todavía afectan al protagonista de películas como El tesoro perdido y Leaving Las Vegas, señala elimparcial.com

Todo ocurrió el 8 de septiembre de 2026, cuando un enorme socavón apareció en Sea Level Drive, la calle donde se encuentra la residencia del actor.

El hundimiento afectó la entrada de su propiedad y provocó el colapso de una parte del camino. De acuerdo con información de Los Angeles Times, el agujero alcanzó aproximadamente 7.6 metros de profundidad y dimensiones de 9 por 18 metros.

El fenómeno ocurrió después de varios días de lluvias y fuerte oleaje en la costa de California, condiciones relacionadas con la tormenta tropical Marie. Las autoridades señalaron que la erosión costera contribuyó al colapso.

La situación obligó a las autoridades de Malibú a declarar una emergencia local y ordenar la evacuación de 31 viviendas. Siete fueron señaladas por condiciones peligrosas y otras 24 por la falta de acceso seguro para vehículos.

La calle quedó prácticamente intransitable, lo que también dificultaba el ingreso de unidades de emergencia. Además, se reportó una fuga de gas que obligó a suspender el servicio en la zona.

Después del incidente, Nicolas Cage comenzó a gestionar permisos para realizar trabajos de protección y reparación en su propiedad.

Entre las medidas contempladas están la colocación de sacos de arena para reducir el impacto de las olas, el retiro de escombros y trabajos de excavación para obtener muestras del suelo y evaluar las condiciones del terreno.

Sin embargo, el problema no se ha resuelto. En un reporte publicado el 19 de octubre, Los Angeles Times señaló que la vialidad continuaba sin permitir el paso de vehículos y que todavía no existía una fecha clara para levantar las restricciones de seguridad.

Fue en ese contexto que Cage contó, durante su aparición del 31 de octubre, que seguía hospedándose en hoteles. También explicó que llevaría a su hija August a pedir dulces en Santa Mónica y que, después de dormirla, tenía pensado ver El resplandor, la película de terror dirigida por Stanley Kubrick.

La mansión afectada fue adquirida por el actor en 2024 por aproximadamente 10.5 millones de dólares. Por ahora, no se ha informado cuándo podrá regresar a vivir en ella.

Aunque Cage describió su situación como estar “un poco sin hogar”, no significa que haya perdido todas sus propiedades, sino que permanece fuera de su residencia de Malibú mientras continúan los trabajos y las evaluaciones de seguridad.