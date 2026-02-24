Revela Nicole ‘Snooki’, estrella de Jersey Shore, diagnóstico de cáncer

“Resultó ser cáncer cervical en etapa 1, específicamente un adenocarcinoma. Obviamente no era la noticia que esperaba, pero tampoco la peor, ya que lo detectaron muy temprano. ¡Gracias a Dios!”, compartió Snooki en sus redes sociales, detalla quien.com

Todo comenzó, según explicó Snooki, durante un chequeo de rutina. Sin presentar síntomas evidentes y sintiéndose completamente sana, decidió realizarse exámenes ginecológicos de rutina.

Desde su estreno en 2009, Jersey Shore dejó una huella en la cultura pop, redefiniendo el formato de los realities hasta la actualidad. Con un elenco carismático y un lanzamiento lleno de polémica, el programa se convirtió en un fenómeno que marcó a toda una generación, entre los protagonistas estaba Nicole “Snooki” Polizzi, quien ha revelado que padece cáncer.

Snooki, de 38 años, reveló que llevaba varios años bajo vigilancia médica debido a resultados alterados en sus pruebas de Papanicolaou. Sin embargo, nunca presentó síntomas de enfermedad. “Tengo 38 años y llevo lidiando con pruebas de Papanicolaou anormales durante tres o cuatro años.

El cáncer estaba ahí, pero es etapa uno y es curable. Una vez que llegas a la etapa dos, entonces necesitas quimioterapia... ¡y nadie quiere pasar por eso! Es aterrador. Así que, por favor, no olviden hacerse sus chequeos”, expresó la estrella enfatizando que es curable y que fue afortunada de encontrarlo en etapa inicial.

Estrenado el 3 de diciembre de 2009 en MTV, el show presentó a un grupo de jóvenes que compartían un verano en una casa en Nueva Jersey, donde las fiestas, las relaciones y los conflictos se convirtieron en el éxito del programa, transformándolo en uno de los realities más vistos de la historia.

Desde su estreno en 2009, Jersey Shore dejó una huella en la cultura pop, redefiniendo el formato de los realities hasta la actualidad. Con un elenco carismático y un lanzamiento lleno de polémica, el programa se convirtió en un fenómeno que marcó a toda una generación.

El elenco incluía a Nicole “Snooki” Polizzi, Mike “The Situation” Sorrentino, Paul “Pauly D” DelVecchio, Jenni “JWoww” Farley, Vinny Guadagnino, Sammi “Sweetheart” Giancola, Ronnie Ortiz-Magro y Angelina Pivarnick. Entre todo el cast, Nicole “Snooki” Polizzi destacó rápidamente, ganándose el cariño del público gracias a su personalidad sin filtros y su carisma único.

Años después del rotundo éxito de Jersey Shore, llegó su continuación, Jersey Shore: Family Vacation, que debutó el 5 de abril de 2018. Actualmente, la serie se encuentra en producción de su novena temporada.

Este spin-off reúne al elenco original, quienes ahora enfrentan nuevos desafíos y etapas en sus vidas, como la paternidad y las relaciones adultas. Aunque mantiene la esencia del programa original, esta nueva versión ofrece un enfoque más maduro, mostrando cómo han evolucionado las dinámicas entre los miembros del reparto a lo largo de los años.

En la actualidad, la estrella del reality, Nicole “Snooki” Polizzi, ha compartido en redes sociales un difícil momento personal en el que uso su plataforma para hablar de un tema importante. Tras años de visitas médicas que parecían rutinarias, recientemente reveló que le diagnosticaron cáncer cervical en etapa inicial.