Revela Ninel Conde que se hará nueva cirugía

“Para que hablen con provecho, siento como que me quisiera levantar así... tras... o sea, no están caídas, porque caídas estarían como más abajo, pero la moda es como más así, ¿no?, para que hablen con provecho y digan: ‘ay, esa está enferma’, enferma de cirugías, quiero las chichis arriba, las nalgas más arriba, la cintura más chiquita, la cara no porque está perfecta”, dijo.

“Ya hablando en serio, yo tengo como una pequeña bolita que es benigna, benignísima, ya me hice la mamografía y todo, y lo que me recomendaron es que fuera con cirujano plástico a que me checara qué es la bolita que tengo ahí, y pues bueno, en una de esas, ya estando ahí, pues que suceda lo que tenga qué suceder”, manifestó.

“Sabes qué se me está antojando, y que no vaya a escuchar mi hija porque... ¡un bebé!, ¡un bebé!, obvio, ya no en este vientre verdad, habría que alquilar uno así bien padre, pero estaría increíble, la verdad se me antoja”, declaró.

Finalmente, Ninel externó su molestia debido a que los medios siempre le hacen preguntas incómodas sobre las críticas que recibe por lo cambiada que luce y no sobre sus proyectos profesionales.

“Por eso ya no doy entrevistas, de verdad, me estresa, y yo con el problema de mi casa y todavía que me estén ching.., la neta no tengo cabeza, ni necesidad”, dijo Ninel, revelando que tiene pocos días para desalojar el departamento que renta, aunque la casa que le están construyendo todavía no está lista.

A pesar de las explicaciones, los señalamientos hacia Conde continuaron, pues los internautas la acusaron de abusar de los filtros en sus publicaciones, aunque también hubo quienes señalaron la importancia de que la prensa se centre más en su trabajo y no en su vida personal.