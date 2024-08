El cantante de regional mexicano Pepe Aguilar confesó que pagó toda la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, suscitada el pasado 25 de julio en la hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Amacuzac, Morelos.

Por medio del canal de YouTube Los40 Colombia, Pepe Aguilar confesó que él pagó todos los gastos de la boda de su hija, Angela Aguilar, y de su yerno, Christian Nodal, pese a que no quería hacerlo.

El intérprete de Tu sangre en mi cuerpo, Prometiste, Me vas a extrañar y Por mujeres como tú explicó que no tenía otra opción debido a que en muchos lugares de México la persona que paga la boda es el padre de la novia.

“No quería...Pero no tenía otra opción. ¡Me ching..! ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? Ni madr*s”, contó Pepe Aguilar entre risas.