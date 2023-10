Tan real era la relación de Rebecca de Alba y Ricky Martin, que no solo llegó a embarazarse de él en una ocasión, sino en dos: “No pude tener hijos, hubiera sido magnífico haber sido mamá y no se logró, tuve un par de pérdidas con la misma pareja, que por ahí se sabe, con Ricky”, señaló de Alba.

En aquella época, su relación fue algo escandalosa, pues ella le llevaba siete años, y luego de que el cantante se declarara gay, muchos especularon que fue su tapadera, sin embargo, la presentadora siempre afirmó que la relación que ellos tuvieron fue real.

Durante la charla con el periodista, dijo que Ricky fue una gran pareja por mucho tiempo. “Queríamos ser papás, queríamos hacer una familia y todas esas cosas. Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos por los valores que tiene y la calidad de persona que es, pero la vida es como es, no es que no me importe, pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta”.

Asimismo, mencionó que todo el mundo creía que solo tuvo a Ricky Martin de novio, pero la realidad es que llegó a tener varios: “he sido noviera”, resaltó.