Tras publicar múltiples pistas en redes sociales, Rosalía finalmente ha confirmado el estreno de una nueva canción titulada Omega, la cual grabó en colaboración con el cantante español Ralphie Choo.

Todo parece indicar que dicha canción sería la misma que reveló en su canal oficial de WhatsApp el pasado lunes por medio de un clip de audio y de la cual había arrojado pistas en Instagram con la letra griega que representa la palabra Omega.

“Tú y yo perdíos, entre amapolas / Tus ojos relucen, son dos pistolas / Las lenguas se abrazan, ya no están solas / En la memoria me has disparao”, canta Rosalía en el audio.