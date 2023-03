Sam Neill, actor reconocido por su papel en Jurassic Park reveló en una entrevista con The Guardian que fue diagnosticado con cáncer de sangre en etapa 3, es por ello que ha tenido que someterse a varios tratamientos para contrarrestar la evolución de la enfermedad.

Sam se encuentra promocionando su libro Did I Ever Tell You This?’, el cual fue uno de los motores en su recuperación, ya que logró encontrar un espacio para liberarse por completo, indicó publimetro.com