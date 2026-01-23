Revela Sasha Sokol que Luis de Llano no ha cumplido con un acuerdo de su sentencia

“Yo pedí cuatro cosas: la primera es que él no pueda volver a hablar de mí ni de la relación que sostuvo ilícitamente con una niña de 14, teniendo casi 40. La segunda es que haya una multa y que ese monto he mencionado voy a donar íntegro a ADIVAC. También que tome un curso de capacitación, ya presentó la constancia de haberlo tomado y la cuarta y la más importante para mí es la disculpa pública”, resaltó

Durante una declaración que Sasha Sokol hizo a los medios de comunicación, la cantante mencionó que a pesar de que desde junio de 2025 recibió un fallo a su favor, el productor no ha cumplido en su totalidad con la sentencia.

Sasha Sokol declaró que Luis de Llano no ha cumplido con todas las peticiones que ella hizo después de que recibió un fallo a su favor por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que un juez civil determinó que sí existió daño moral tras haber mantenido una relación sentimental con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39.

La ex timbiriche agregó que Luis de Llano tuvo hasta el pasado 9 de enero para presentar la disculpa pública hacia ella; sin embargo, no lo ha hecho, razón por la que no ha terminado de cumplir con las peticiones que hizo Sasha Sokol después de haber denunciado al tío de Benny Ibarra.

En marzo 2022, durante el margen del Día Internacional de la Mujer, Sasha publicó en sus redes sociales una declaración donde habló sobre el abuso de Luis de Llano, señala quien.com

“Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, dijo.

En esa misma cadena de tweets, Sasha Sokol reveló que la relación comenzó cuando ella formaba parte de Vaselina con Timbiriche y tuvo una duración de 4 años, terminando cuando cumplió 18. Sasha también mencionó que su padrastro Fernando Díez Barroso la “desadoptó” y que su mamá la sacó de Timbiriche para enviarla fuera del país como respuesta a la relación.

Sasha Sokol agregó que a pesar de los intentos de su familia por separarlos, para ella era muy difícil dejarlo ya que “era un hombre muy poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”.

Finalmente Sasha reclamó a Luis de Llano por continuar hablando de su relación a pesar de saber que fue ilegal y dejó en claro que a pesar de haber guardado silencio tantos años, decidió contar su historia para “darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso”, resaltó.

Sasha Sokol finalizó su entrevista con los medios invitando a reflexionar sobre cómo para las víctimas es tan difícil denunciar a sus agresores. “Uno no calla porque quiera encubrir, uno calla porque tiene miedo, uno calla porque se siente en desventaja y porque cree que la gente no te va a creer y porque van a hacerte comentarios espantosos y revictimizantes.