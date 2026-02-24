Revela Spotify las 100 mejores canciones pop de la era del streaming

La plataforma Spotify presentó su listado de las 100 mejores canciones pop de la era del streaming, un ranking que busca ofrecer una mirada editorial sobre los temas que marcaron la música popular desde 2015 hasta la actualidad.

La selección forma parte del programa Spotify CLASSICS y, de acuerdo con la compañía, tiene como objetivo reconocer canciones que no solo acumularon reproducciones, sino que influyeron en la cultura pop, en la forma de escuchar música y en la narrativa de los artistas durante la última década.

Spotify CLASSICS es una iniciativa editorial que busca contextualizar el catálogo musical de la plataforma y destacar obras que han definido épocas específicas.

En este caso, el foco está en la llamada era del streaming, un periodo en el que el consumo musical se transformó por completo y donde el pop se consolidó como un espacio central de innovación, alcance global y conversación digital.