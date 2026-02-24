Revela Spotify las 100 mejores canciones pop de la era del streaming

La plataforma Spotify presentó su listado de las 100 mejores canciones pop de la era del streaming, un ranking que busca ofrecer una mirada editorial sobre los temas que marcaron la música popular desde 2015 hasta la actualidad.
La selección forma parte del programa Spotify CLASSICS y, de acuerdo con la compañía, tiene como objetivo reconocer canciones que no solo acumularon reproducciones, sino que influyeron en la cultura pop, en la forma de escuchar música y en la narrativa de los artistas durante la última década.
Spotify CLASSICS es una iniciativa editorial que busca contextualizar el catálogo musical de la plataforma y destacar obras que han definido épocas específicas.
En este caso, el foco está en la llamada era del streaming, un periodo en el que el consumo musical se transformó por completo y donde el pop se consolidó como un espacio central de innovación, alcance global y conversación digital.
Según Spotify, la lista no pretende reemplazar rankings históricos ni establecer verdades absolutas, sino ofrecer una curaduría basada en análisis musical y cultural, pensada tanto para oyentes casuales como para seguidores activos del género, detalla elimparcial.com
La selección fue realizada por un equipo multidisciplinario de editores de Spotify, quienes revisaron miles de canciones lanzadas a partir de 2015. De acuerdo con la plataforma, los criterios no se limitaron al número de streams, aunque muchos de los temas elegidos cuentan con cifras históricas de reproducciones.
Entre los factores considerados estuvieron los siguientes
-Impacto cultural y presencia en la conversación pública.
-Musicalidad y estructura del tema.
-Narrativa del artista y contexto de lanzamiento.
-Capacidad del pop para generar conexión emocional inmediata.
Spotify aclaró que una canción no necesitaba ser un éxito masivo para formar parte del listado, siempre que hubiera contribuido de forma clara a definir el sonido o el discurso del pop contemporáneo.
Antes de llegar a los primeros lugares, la lista incluye temas que ya se consideran parte del repertorio esencial del pop reciente. En el puesto 100 aparece Cool for the Summer de Demi Lovato, un sencillo que marcó una nueva etapa en su carrera.
Otros temas destacados dentro del ranking son Lush Life de Zara Larsson (puesto 80), Flowers de Miley Cyrus (puesto 20), así como éxitos más recientes como Espresso de Sabrina Carpenter (puesto 19).
En el lugar 18 se encuentra Blinding Lights de The Weeknd, canción que mantiene el récord como la más escuchada en la historia de Spotify.
El Top 10: diversidad sonora y generacionalLos primeros lugares reflejan la variedad de estilos y enfoques del pop en la última década.
El Top 10 quedó integrado
-Drivers license- Olivia Rodrigo
-No tears left to cry – Ariana Grande
-BIRDS of a Feather– Billie Eilish
-One Dance – Drake
-Green Light – Lorde
-Sorry – Justin Bieber
-Run Away With Me – Carly Rae Jepsen
-Don’t Start Now – Dua Lipa
-Cruel Summer – Taylor Swift
-Pink Pony Club – Chappell Roan
Este bloque reúne propuestas que van del pop bailable al pop alternativo, y muestra cómo el género se expandió sin perder presencia comercial.
El primer lugar del ranking lo ocupa drivers license, sencillo debut de Olivia Rodrigo, lanzado en enero de 2021. Según los editores de Spotify, la canción apareció en un contexto marcado por la pandemia, cuando el consumo musical atravesaba una etapa de menor dinamismo.
Con este ranking, Spotify plantea una lectura del pop como un género en constante adaptación, donde el éxito no se mide solo en números, sino en permanencia cultural.
La lista funciona también como una guía para entender cómo el streaming transformó la manera en que las canciones se vuelven relevantes y cómo los oyentes construyen memoria musical en tiempo real.