Revela Sylvester Stallone por qué canceló la precuela de ‘Rambo’ hecha con IA

Sylvester Stallone es un nombre inseparable de John Rambo, sus películas han marcado generaciones y su personaje se ha convertido en un icono del cine de acción.

A lo largo de los años, Stallone ha explorado distintas formas de revivir a este legendario personaje con pantalón verde siempre buscando ofrecer algo nuevo y diferente.

Entre rumores, tecnologías emergentes y guiones que se quedan en el olvido, ha habido planes ambiciosos que nunca llegaron a concretarse. Esta historia es un ejemplo reciente de cómo una idea que mezclaba nostalgia, innovación y cine clásico no pudo concretarse.