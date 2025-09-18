Revela Sylvester Stallone por qué canceló la precuela de ‘Rambo’ hecha con IA

Sylvester Stallone es un nombre inseparable de John Rambo, sus películas han marcado generaciones y su personaje se ha convertido en un icono del cine de acción.
A lo largo de los años, Stallone ha explorado distintas formas de revivir a este legendario personaje con pantalón verde siempre buscando ofrecer algo nuevo y diferente.
Entre rumores, tecnologías emergentes y guiones que se quedan en el olvido, ha habido planes ambiciosos que nunca llegaron a concretarse. Esta historia es un ejemplo reciente de cómo una idea que mezclaba nostalgia, innovación y cine clásico no pudo concretarse.
Una publicación compartida por Sly Stallone (@officialslystallone)
Stallone le dijo a ScreenRat que quería mostrar los orígenes de Rambo, un joven popular, estudiante ejemplar, sin rastros de lo que sería su vida después de Vietnam, señala milenio.com
Pensaba recrear esa imagen con la famosa IA para interpretarse a el mismo para más joven, mostrando ese contraste entre juventud, inocencia y lo que vendría después.
Según Stallone, la idea fue cancelada porque “dejaron pasar demasiado tiempo” y el proyecto perdió fuerza, pues ya estaba otra producción con otro protagonista. Además, los aspectos técnicos y creativos de usar la IA para rejuvenecer al personaje resultaron complicadas en este caso.
La precuela oficial que se está desarrollando se titulará John Rambo, con Noah Centineo interpretando la versión más joven del personaje, bajo la dirección de Jaimari Helander.
Stallone no formara parte como protagonista en esta versión, pero se mantiene el interés para mantener la esencia del personaje y explorar su juventud durante la guerra de Vietnam.