$!Revela Tom Holland, detalles de ‘Spider-Man 4: Brand New Day’

Tom Holland, el actor británico que da vida al icónico superhéroe Spider-Man, ha revelado detalles emocionantes sobre la próxima película de la franquicia, Spider-Man 4: Brand New Day.

En una entrevista con el medio Flip Your Wing, Holland adelantó que la producción tomará un enfoque más tradicional, alejándose de las técnicas usadas durante la pandemia.

El actor expresó su emoción por regresar al personaje que lo catapultó a la fama mundial. “Estoy absolutamente encantado y muy emocionado. Interpretar a Spider-Man es como pasar el rato con un viejo amigo”, dijo

También señaló que, debido a las restricciones del COVID-19, No Way Home fue una experiencia limitada en cuanto a posibilidades creativas, por lo que Brand New Day representa un nuevo comienzo tanto para él como para el personaje.

A diferencia de Spider-Man: No Way Home, que fue grabada casi por completo en estudios cerrados por las restricciones sanitarias, esta nueva entrega apostará por locaciones reales.

Holland explicó que el rodaje ya comenzó en las calles de Glasgow, Escocia, donde se está construyendo un set a gran escala para recrear escenas urbanas, detalla elimparcial.com