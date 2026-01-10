Revela Will.i.am que ‘Black Eyed Peas’ quiere de regreso a Fergie

Luego de haber compartido una cena junto a Fergie, el regreso de la cantante a Black Eyed Peas ha emocionado a más de uno. Uno de los más entusiasmados es Will.i.am, quien reveló que buscan que la interprete de “Fergalicious” vuelva a la alineación. Estas declaraciones las realizó en el espacio radiofónico LG XBOOM en el que dio a conocer que busca el regreso de Fergie a la agrupación. Esto ocurre a 8 años de que Stacy Ann Ferguson, nombre real de la cantante, decidió darle prioridad a su carrera y vida personal. “Esto es para Fergie: ‘Ya sabes lo que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo en Brasil. Te amo’. Es mi hermana”.

Los planes de Black Eyed Peas son lanzar un álbum nuevo con todos los integrantes y que su regreso oficial se de en Brasil. “Si nosotros podemos recuperar el grupo que teníamos entre 2003 y 2011 de los Black Eyed Peas, eso tiene que pasar en Brasil, en el carnaval, ese es el objetivo. Así que, brasileños, ya lo escucharon”, destacó. Luego de su salida de la agrupación, en junio de 2017, los fans pedían a gritos una reunión entre Will.i.am, Apl.de.Ap, Taboo y Fergie, la cual se dio el pasado 14 de diciembre. Aunque sólo fue en una cena esto bastó para causar emoción entre los seguidores del proyecto.