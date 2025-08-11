Revela Xava Drago, vocalista de Coda, que está desahuciado por el cáncer de estómago

Xava Drago, reconocido vocalista de la emblemática banda mexicana de rock en español Coda, ha comunicado a sus seguidores y al público en general que su lucha contra el cáncer de estómago ha llegado a una etapa irreversible.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el cantante confirmó que los médicos han declarado que no hay más tratamientos posibles para detener la progresión de la enfermedad.
“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando. Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, expresó el músico con sinceridad y emotividad desde su cuenta oficial de Facebook.
En su mensaje, Xava Drago destacó el valioso apoyo recibido durante este difícil proceso. Agradeció a su familia, mencionando con especial cariño a su padre, hermanas y sobrinos, así como a sus parejas Ela, Nicole y Sofía. Asimismo, reconoció el compromiso y ayuda de su equipo de trabajo, mánagers, promotores y compañeros artistas que lo han acompañado a lo largo de su carrera y en esta etapa.
Pero, sobre todo, Xava dirigió un profundo agradecimiento a sus fans, quienes han estado a su lado por años, brindándole fuerza y esperanza en momentos complicados.
En mayo de este año, Xava Drago sorprendió al compartir un video en el que mostraba optimismo tras iniciar un tratamiento contra el cáncer, posible gracias a las donaciones de sus seguidores.
“Quiero agradecerles de todo corazón por sus donaciones. Ya comencé mis tratamientos, muchísimas gracias, de verdad. Espero estar listo muy pronto, le voy a echar todas las ganas del mundo”, dijo entonces, con la esperanza de superar la enfermedad.
Sin embargo, el reciente mensaje confirma que a pesar del esfuerzo y el apoyo, el cáncer ha seguido avanzando. El vocalista de Coda no solo quiere despedirse con palabras de gratitud, sino que ha anunciado que próximamente compartirá con sus seguidores un último regalo: canciones inéditas grabadas recientemente.
“Lo único que me queda es que pronto tendrán material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”, afirmó.
Coda es una banda icónica que marcó la escena del rock en español en los años 90, con éxitos como Aún y Eternamente, que continúan resonando en el público de todas las generaciones, señala vanguardia.com
Coda fue fundada en 1989 y se convirtió en uno de los grupos más influyentes del rock mexicano en la década de los noventa. La canción Aún es uno de los himnos más representativos del rock en español y ha sido versionada por varios artistas.
Xava Drago es conocido por su voz única y su carisma en el escenario, que lo han consolidado como un ícono del rock nacional.