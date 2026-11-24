La espera terminó para los seguidores del Tecate Pa’l Norte, ya que este martes los organizadores del festival dieron a conocer el cartel oficial por día de su edición 2027, que celebrará 15 años de música con una programación que reúne a más de un centenar de artistas nacionales e internacionales.

El encuentro musical se realizará el 26, 27 y 28 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, con una propuesta que combina rock, pop, música electrónica, hip-hop y regional mexicano.

Entre los nombres principales destacan Travis Scott, Post Malone y Charli XCX, quienes encabezarán las jornadas del viernes, sábado y domingo, respectivamente.

La programación también incluye agrupaciones y figuras como Caifanes, The Neighbourhood, Avenged Sevenfold, Martin Garrix, Julión Álvarez y Empire of the Sun.

El viernes 26 de marzo, que es la primera jornada estará encabezada por Travis Scott, The Neighbourhood y Caifanes. También se presentarán Latin Mafia, RAYE, Milo J, Kasabian, deadmau5, Polo & Pan, WOS, Boys Noize, Gera MX, Ke Personajes, Benny Ibarra, Ximena Sariñana, Aterciopelados y Odisseo, entre otros.

El sábado 27 de marzo, se tendrá como protagonistas a Post Malone, Avenged Sevenfold y Martin Garrix. El cartel incluye además a Hombres G, Young Miko, Fontaines D.C., Arcade Fire, Sofi Tukker, Babasónicos, Kase.O, Spoon, Ed Maverick, Cuarteto de Nos, Kinky, Piso 21, Lola Índigo y Bandalos Chinos.

Mientras que el domingo 28 de marzo, el cierre, Charli XCX compartirá jornada con Julión Álvarez y Empire of the Sun. También subirán a los escenarios Joji, The War on Drugs, Kenia Os, Fobia, Auténticos Decadentes, Julieta Venegas, Fonseca, El Malilla, Ralphie Choo, Cara Delevingne y Conociendo Rusia.

El cartel contempla además participaciones especiales y presentaciones en formatos acústicos y DJ set.

Algunos artistas, como Leon Bridges, Ed Maverick, Bandalos Chinos y Odisseo, tendrán participación en más de una jornada, con propuestas musicales distintas.

Con esta programación, el festival celebrará su 15 aniversario, consolidado como uno de los encuentros musicales multitudinarios del norte del País.

En cuanto a los accesos, la primera etapa de abonos se ofreció en modalidades General, General Plus, Ascendente y VIP GNP. Los precios de esa fase comenzaron en 4 mil 820 pesos para los tres días, más cargos por servicio.

La organización dará a conocer las siguientes etapas de venta a través de sus canales oficiales.Los horarios de presentación y la distribución de escenarios se anunciarán posteriormente.

Comparte cartel en redes

Tras darse a conocer la distribución por días, algunos artistas comenzaron a compartir el cartel del festival en sus redes sociales para anunciar su participación.

Entre ellos destacan Fobia, Benny Ibarra, Hombres G y Ana Sofi W, quienes difundieron la programación y convocaron a sus seguidores a acompañarlos en esta edición del Tecate Pa’l Norte 2027, que celebrará 15 años de música en Monterrey.