Revelan causa de hospitalización de Alex Fernández

El cantante Alex Fernández se encuentra en proceso de recuperación y muestra una evolución positiva tras haber sido diagnosticado con una infección respiratoria y gastrointestinal, según se dio a conocer a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

De acuerdo con el informe de su equipo de management, el artista continúa progresando de manera constante en su estado de salud bajo estricta supervisión médica y siguiendo las indicaciones del personal profesional que lo atiende.

En el mensaje, el intérprete aprovechó para enviar un sincero agradecimiento a sus seguidores por las muestras de apoyo, cariño y preocupación manifestadas durante los últimos días. De manera especial, Fernández expresó su gratitud hacia el público de Culiacán por su comprensión y afecto ante la situación.

El comunicado concluyó con un mensaje firmado por el propio cantante: “Gracias por tanto cariño. Dios les bendiga”, tranquilizando así a sus fanáticos respecto a su estado de salud actual.

Fernández canceló su participación en la fiesta del Grito de Independencia en Culiacán, debido a que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.