Revelan causa de muerte de Tim Curry

Una semana después de su fallecimiento, se confirmó que Tim Curry, actor recordado por su papel de Pennywise en ‘It’, murió a los 80 años a causa de una enfermedad de las arterias coronarias en su casa de Toluca Lake, Los Ángeles.

El informe obtenido por la revista People, del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, señala que Curry tenía antecedentes de un derrame cerebral y cáncer de riñón. Estas condiciones contribuyeron a su estado de salud, aunque no fueron establecidas como la causa principal de su deceso. El documento indica que no se realizaron procedimientos quirúrgicos relacionados con estas enfermedades.

La salud de Tim Curry se vio afectada de manera importante en 2012, cuando sufrió un derrame cerebral mientras recibía un masaje. El episodio requirió atención médica de emergencia y dejó secuelas que limitaron su movilidad durante el resto de su vida, llevándolo a alejarse de actividades públicas.

El actor falleció el 25 de agosto de 2026, a las 23:18 horas, en su casa de Toluca Lake, en Los Ángeles. Su representante confirmó la noticia, mientras autoridades locales acudieron al domicilio tras recibir una llamada de emergencia.

Años después del derrame, Curry concentró su trabajo principalmente en proyectos de doblaje. Sin embargo, mantuvo su sentido del humor y habló ocasionalmente sobre su estado de salud.

En septiembre de 2025, durante una proyección especial por el 50 aniversario de “The Rocky Horror Picture Show” en el Museo de la Academia de Los Ángeles, Curry se refirió a las dificultades que enfrentaba.

“Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla ridícula, y eso me limita mucho. Aún tengo serios problemas con mi pierna izquierda”, expresó Tim Curry.

Curry también recordó el momento en que sufrió el derrame cerebral. “Me estaban dando un masaje en ese momento y ni siquiera me di cuenta de nada, pero el masajista me dijo: ‘Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia’. Y lo hizo, y yo dije: ‘Qué tontería’”, señaló.

Las secuelas del derrame cerebral fueron parte de los problemas de salud que acompañaron al actor durante sus últimos años.