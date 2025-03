Revelan causas de muerte de Gene Hackman y su esposa

Una enfermedad cardiovascular hipertensiva acabó con la vida del actor Gene Hackman, además del alzhéimer que padecía, una semana después de que su esposa, Betsy Arakawa, falleciera por un síndrome pulmonar de hantavirus.

Heather Jarrell, médica forense de la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México, confirmó que tanto el actor como su esposa murieron por causas naturales, según recogió el medio especializado Variety.

Las autoridades revelaron la semana pasada que la autopsia a ambos cuerpos dio negativo en la prueba de monóxido de carbono. También revisaron minuciosamente la casa del actor y descartaron fugas significativas.

Gene Hackman, de 95 años, fue encontrado muerto el pasado 26 de febrero junto con su esposa, Betsy Arakawa, en su casa de la localidad de Santa Fe, en el estado de Nuevo México. En un primer momento, las autoridades descartaron que la muerte estuviera relacionada con algún delito, ya que no se apreciaron indicios.

Arakawa fue hallada en el baño, con pastillas esparcidas sobre la encimera que, según la forense, “eran medicamentos para la tiroides que estaba tomando” por prescripción médica. Por su parte, el cuerpo de Hackman fue encontrado en la entrada de la casa. También apareció muerto uno de los perros que la pareja cuidaba.

Ganador de dos premios Óscar —nominado en cinco ocasiones—, cuatro Globos de Oro y dos Bafta, entre otros reconocimientos, Hackman participó en más de 80 películas. Será recordado por sus personajes en cintas como Bonnie and Clyde, The French Connection (que le valió su primer premio de la Academia en 1971), Superman, Unforgiven, The Firm y The Royal Tenenbaums.

En 2004, tras participar en Welcome to Mooseport, el actor anunció su retiro del cine y, desde entonces, sus apariciones públicas fueron escasas, pues llevaba una vida alejada de los reflectores junto con su esposa, con quien se casó en 1991, en su hogar de Santa Fe.

El actor Gene Hackman tenía un avanzado estado de Alzheimer y murió de una cardiopatía y otros factores probablemente días después de que su esposa, Betsy Arakawa, falleciera de un síndrome transmitido por ratones, según los resultados de la autopsia hechos públicos el viernes en Nuevo México.

Hackman, de 95 años, Arakawa, de 64, y uno de sus perros fueron hallados muertos el 26 de febrero en habitaciones separadas de su casa de Santa Fe.

La enfermedad cardiaca de Hackman y el síndrome pulmonar por hantavirus que causó la muerte de Arakawa se anunciaron en una rueda de prensa en la oficina del sheriff de Santa Fe.

El sheriff dijo a periodistas la semana pasada que un patólogo determinó que la última señal del marcapasos del actor era del 17 de febrero, por lo que era probable que ése fuera su último día con vida.

Hackman y Arakawa vivían en Santa Fe desde la década de 1980 y participaban activamente en la comunidad artística y la escena culinaria de la ciudad. En los últimos años, la pareja se dejaba ver con menos frecuencia a medida que la salud de él se deterioraba.

Un vigilante de su comunidad descubrió a la pareja muerta. Los agentes del sheriff encontraron a Hackman en la cocina. Arakawa y un perro fueron encontrados en un cuarto de baño, con pastillas esparcidas en el lugar.

Tanto Hackman como Arakawa parecían haber caído repentinamente al suelo y ninguno de los dos presentaba signos de traumatismo por objeto contundente.

Se encontró una puerta entreabierta en la parte trasera de la casa. Dos de los perros de la pareja la habían utilizado para entrar y salir de la casa, dijo el sheriff.

Hackman, ex marine conocido por su voz áspera, actuó en más de 80 películas, así como en televisión y teatro, durante una larga carrera que comenzó a principios de la década de 1960.

Ganó un Oscar al mejor actor en 1972 por su interpretación del detective Popeye Doyle en “The French Connection”, y en 1993 ganó un Oscar al mejor actor de reparto por “Unforgiven”.

No hay información oficial sobre la causa de muerte del perro de Gene Hackman. Solo se ha reportado que fue encontrado muerto en la casa junto con la pareja, pero las autoridades no han dado detalles sobre las circunstancias o posibles razones de su fallecimiento.