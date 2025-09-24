Revelan cómo fue el accidente de Tom Holland durante el rodaje de ‘Spider-Man’

El actor Tom Holland sufrió un accidente durante el rodaje de Spider-Man, que obligó a detener la filmación

El accidente ocurrió a las 10:30 horas del viernes, mientras filmaban una escena en la que, según una fuente cercana a la producción, una línea se rompió en un anillo de tracción, lo que provocó un golpe en la cabeza del actor.

“El accidente no fue tan grave como algunos pensaron”, comentó la fuente, en declaraciones a The Sun.

“Tom recibió un golpe en su bonce, pero no fue tan malo como se temía”, agregó la misma persona al medio. A pesar de ello, la filmación tuvo que suspenderse por dos semanas mientras Tom Holland se recupera.

DailyMail reportó que el incidente causó un cierre temporal de la producción, lo que se traduce en una pérdida económica considerable, de acuerdo con milenio.com.

Se estima que cada día de pausa costará poco más de 2 millones de dólares, cifra que ha dejado preocupados a los productores.

“Es un dolor de cabeza para cualquier producción tener que pausar la filmación. Con una película de este tamaño, los costos son enormes y la presión para retomar la filmación es alta”, explicó una fuente de la industria citado por DailyMail.

La producción de Spider-Man: Brand New Day continúa con su presupuesto de 200 millones de dólares y sigue proyectada para su estreno en julio de 2026.

A pesar de los retrasos, se espera que la película, que aún no ha confirmado su elenco final, mantenga la fecha de lanzamiento. En la secuela, Holland compartirá pantalla con Sadie Sink, estrella de Stranger Things, mientras Zendaya regresará como MJ, la novia de Peter Parker.