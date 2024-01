“Se encuentra bien; se encuentra muy motivado, muy cariñoso; muy él. Esperando que ya pronto terminé este proceso y pueda estar con toda la fuerza para estar con su familia, para estar bien”, agregó. “Con las cosas que hemos platicado lo encuentro bien, tranquilo. Y, bueno, espero que pronto esté con nosotros”.

En cuanto a la posibilidad de que el artista retome su carrera actoral cuando salga, su colega lo desconoce. “La verdad, de eso [su regreso a la actuación] no lo hemos hablado; no tengo la más remota idea. Más bien, nuestras pláticas son más de amigos ‘¿cómo estás?; ¿cómo va la vida?’”, confesó. “Pero estoy seguro de que todo lo que se proponga lo va a lograr porque es una persona increíble, luchona, trabajadora y que siempre saca lo bueno de todo y esta no va a ser la excepción”.

Pablo Lyle todavía deberá estar en la cárcel por un tiempo más, aunque sus abogados han mencionado que siguen trabajando porque recupere su libertad lo antes posible.