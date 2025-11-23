$!Revelan cuánto gastarán Taylor Swift y Travis Kelce, para celebrar su boda

Taylor Swift y Travis Kelce parecen tener todo listo para su esperada boda. Según The Sun, la pareja estaría invirtiendo más de un millón de dólares en la mansión que la cantante posee en Watch Hill, Rhode Island, el cual sería el escenario de este día tan especial.

Meses después de que Page Six revelara en exclusiva que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebrará en Rhode Island, un fuenta cercana a la pareja informó a de The Sun, que la cantante está invirtiendo millones para transformar su mansión en Nueva Inglaterra en el escenario de la boda de sus sueños. Según el diario estadounidense, Swift planea crear un nuevo jardín en la propiedad, buscando un espacio perfecto para la ceremonia. Aunque inicialmente la intérprete de Cruel Summer y su prometido habían pensado en casarse en Italia, su mansión les brinda mayor flexibilidad y privacidad para una ceremonia íntima y memorable.

Swift quiere que se planten rosas rojas, hortensias, orquídeas y peonías en la propiedad “con meses de anticipación”, dijo la fuente. “Quiere que toda la celebración se sienta como una ola de flores, con arreglos de orquídeas blancas, moradas y rosas, además de hortensias azules, blancas y rosas, y peonías en tonos rosa, blanco y rojo”. La cantante también quiere regalar a todas sus novias invitadas un ramo de rosas eternas rojas: “Taylor sueña con estar completamente rodeada de flores, con espectaculares arbustos florales por todas partes, haciendo realidad su sueño de adolescente de casarse en un mar de flores”, agregaron.