$!Revelan detalles de la tercera temporada de la serie ‘El Mandalorian’

Hace unas semanas, los fans disfrutaron del lanzamiento The Book of Boba Fett, con toda su acción explosiva y sus cameos impactantes. La próxima serie que verá la luz será Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor y Hayden Christensen retornando a la franquicia galáctica. Sin embargo, muchos fans tienen puesto el ojo en The Mandalorian 3, la tercera temporada de la serie de Mando y Grogu, publicó cinemacomics.com