Revelan el cartel oficial del Corona Capital 2026

Después de días de rumores, pistas en redes sociales y especulaciones entre los fans, finalmente se reveló el cartel oficial del Corona Capital 2026 y desató la emoción entre los amantes de la música.
El festival reunirá a algunas de las bandas y artistas más importantes de la escena internacional, encabezados por The Strokes, Twenty One Pilots y Gorillaz.
El festival de la CDMX se celebra durante tres días, 20, 21 y 22 de noviembre, donde los asistentes se darán cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de exponentes del rock, indie y pop, mayormente en inglés.
En días anteriores comenzó a circular un presunto cartel donde aparecieron artistas como Gorillaz, The Strokes, The Offspring y The XX, y sí, las filtraciones le atinaron en más de uno de los que confirmaron su participación.
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Los artistas confirmados están divididos por día en el cartel del Corona Capital 2026. Para el viernes 20 de noviembre llega Gorillaz con sus éxitos como Feel Good Inc., Dare y Clint Eastwood, detalla elfinanciero.com
A ellos se sumaron Mumford & Sons, una banda inglesa representante del folk rock, el británico James Blake y el grupo de rock indie The Kooks.
Viernes 20 de noviembre
Este día estará encabezado por Gorillaz, y junto a ellos también actuarán Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake, The Kooks, Absolutely, Anna Luna, Chezile, CHVRCHES, CMAT, Darianna Everett, Durand Jones & The Indications, FCUKERS, Friko, Grace Ives, Hot Milk, JMSN Model, Rip Magic, The Sinseers, entre otros.
Sábado 21 de noviembre
Para el segundo día del Corona Capital, se presenta Twenty One Pilots, quienes habían confirmado su presencia en México para “un festival”, sin revelar más detalles durante un live en sus redes sociales, pero todo apuntaba a que se trataba del CC.
En este mismo line up actuarán The Offspring, Pierce the Veil, Underworld, Mother Mother, Baby Queen, Balu Brigada, BØRNSDope Lemon, The Hellp, Jordana Maisie Peters, Militaire GunMS Gloom, New Constellations, Peaches, Princess ChelseaQuarters, Rikas, Sawyer Hill, Strawberry Guy, We Are Scientists yStella.
Domingo 22 de noviembre
Para el último día de la edición 2026 del festival, el line up está liderado por The Strokes, una de las bandas de rock más representativas del género en la actualidad, que llegan con éxitos como The Adults Are Talking, Ode to The Mets y Reptilia.
Este día actuarán también The xx, Lola Young, Lil Yachty, BUNT. (In The Round), Angine de Poitrine, Bad Suns, The Black Crowes, Céline Dessberg, Ela Minus, Freak Slug, Good Kid, Johnny Marr, Loyle Carner, Manic Street Preachers, Moyka, Ninajirachi, Purity Ring, Ratboys y Rev Run.
Junto con el anuncio del cartel del Corona Capital, se anunció la fecha de la preventa, la cual se realiza a través de la plataforma digital de Ticketmaster el 26 de mayo de 2026.
La venta anticipada tiene como requisito que el cliente tenga una cuenta bancaria de Banamex, necesaria para concluir la compra.
Además, en caso de utilizar una tarjeta de crédito , accedes a una promoción de 3 meses sin intereses sin requerir de una compra mínima.
Los tickets se dividen por fases y depende de en qué momento adquieras los boletos para determinar el precio. Asimismo puedes comprar el abono, que es un pase para los tres días, o únicamente la entrada para una sola jornada. Estos fueron los costos del festival hace un año:
Abono General fase 1: 5 mil 478 pesos
Abono Comfort Pass fase 1: 8 mil 095 pesos
Abono Plus fase 1: 10 mil 712 pesos
Abono Club fase única: 27 mil 450 pesos
Boleto por un día fase 1: Desde 2 mil 400 pesos