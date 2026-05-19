Revelan el cartel oficial del Corona Capital 2026

Después de días de rumores, pistas en redes sociales y especulaciones entre los fans, finalmente se reveló el cartel oficial del Corona Capital 2026 y desató la emoción entre los amantes de la música. El festival reunirá a algunas de las bandas y artistas más importantes de la escena internacional, encabezados por The Strokes, Twenty One Pilots y Gorillaz. El festival de la CDMX se celebra durante tres días, 20, 21 y 22 de noviembre, donde los asistentes se darán cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de exponentes del rock, indie y pop, mayormente en inglés.

The Strokes.

En días anteriores comenzó a circular un presunto cartel donde aparecieron artistas como Gorillaz, The Strokes, The Offspring y The XX, y sí, las filtraciones le atinaron en más de uno de los que confirmaron su participación.

Los artistas confirmados están divididos por día en el cartel del Corona Capital 2026. Para el viernes 20 de noviembre llega Gorillaz con sus éxitos como Feel Good Inc., Dare y Clint Eastwood, detalla elfinanciero.com A ellos se sumaron Mumford & Sons, una banda inglesa representante del folk rock, el británico James Blake y el grupo de rock indie The Kooks.

Gorillaz.

Viernes 20 de noviembre Este día estará encabezado por Gorillaz, y junto a ellos también actuarán Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake, The Kooks, Absolutely, Anna Luna, Chezile, CHVRCHES, CMAT, Darianna Everett, Durand Jones & The Indications, FCUKERS, Friko, Grace Ives, Hot Milk, JMSN Model, Rip Magic, The Sinseers, entre otros. Sábado 21 de noviembre Para el segundo día del Corona Capital, se presenta Twenty One Pilots, quienes habían confirmado su presencia en México para “un festival”, sin revelar más detalles durante un live en sus redes sociales, pero todo apuntaba a que se trataba del CC.

The Offspring.