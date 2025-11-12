Revelan el primer avance de ‘The Super Mario Galaxy’

Nintendo e Illumination sorprendieron a los fanáticos del universo de Mario Bros, durante un evento especial de Nintendo Direct, al estrenar el primer tráiler oficial de The Super Mario Galaxy Movie. La película será la secuela directa de The Super Mario Bros. Movie (2023), cinta que rompió récords de taquilla y se convirtió en la película animada más exitosa de todos los tiempos. El nuevo título toma inspiración del videojuego Super Mario Galaxy (2007), uno de los más aclamados por los fans, en el que Mario viaja por diferentes planetas y galaxias para rescatar a la Princesa Peach y salvar el universo.

El primer tráiler ofrece una vista rápida del destino de los personajes tras los eventos de la película anterior. En las primeras escenas se puede ver a Bowser (Jack Black) miniaturizado, viviendo en un diminuto castillo y pintando retratos de sí mismo mientras es vigilado por Mario y Luigi. La historia retoma con los hermanos plomeros y sus amigos emprendiendo una nueva aventura fuera del Reino Champiñón, esta vez rumbo al espacio. El tráiler muestra impresionantes escenarios cósmicos, planetas flotantes y criaturas nunca antes vistas, detalla elimparcial.com Entre los momentos más destacados del adelanto se incluyen a Mario y Peach ajustando trajes espaciales antes de despegar, Toad operando una nave con torpeza característica, un misterioso observatorio brillante donde aparece la nueva heroína, Rosalina y la revelación de un nuevo enemigo, Bowser Jr., decidido a liberar a su padre.

Bowser Jr. el nuevo villano.