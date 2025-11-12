Revelan el primer avance de ‘The Super Mario Galaxy’

Nintendo e Illumination sorprendieron a los fanáticos del universo de Mario Bros, durante un evento especial de Nintendo Direct, al estrenar el primer tráiler oficial de The Super Mario Galaxy Movie.
La película será la secuela directa de The Super Mario Bros. Movie (2023), cinta que rompió récords de taquilla y se convirtió en la película animada más exitosa de todos los tiempos.
El nuevo título toma inspiración del videojuego Super Mario Galaxy (2007), uno de los más aclamados por los fans, en el que Mario viaja por diferentes planetas y galaxias para rescatar a la Princesa Peach y salvar el universo.
El primer tráiler ofrece una vista rápida del destino de los personajes tras los eventos de la película anterior. En las primeras escenas se puede ver a Bowser (Jack Black) miniaturizado, viviendo en un diminuto castillo y pintando retratos de sí mismo mientras es vigilado por Mario y Luigi.
La historia retoma con los hermanos plomeros y sus amigos emprendiendo una nueva aventura fuera del Reino Champiñón, esta vez rumbo al espacio. El tráiler muestra impresionantes escenarios cósmicos, planetas flotantes y criaturas nunca antes vistas, detalla elimparcial.com
Entre los momentos más destacados del adelanto se incluyen a Mario y Peach ajustando trajes espaciales antes de despegar, Toad operando una nave con torpeza característica, un misterioso observatorio brillante donde aparece la nueva heroína, Rosalina y la revelación de un nuevo enemigo, Bowser Jr., decidido a liberar a su padre.
Esta secuela promete llevar el universo de Mario a una escala intergaláctica, combinando humor, acción y una estética visual que rinde homenaje a los clásicos videojuegos de la franquicia.
El tráiler también confirmó nuevas incorporaciones al elenco que acompañarán a los actores principales en esta segunda entrega, como Brie Larson prestando su voz a Princess Rosalina, la guardiana del cosmos y aliada de Mario y Luigi.
Su llegada marca la primera aparición del personaje en las adaptaciones cinematográficas de Nintendo, también está Benny Safdie, director de The Smashing Machine, dará vida a Bowser Jr., el nuevo villano que buscará rescatar a su padre y restaurar el poder de los Koopa.
Bowser Jr. debutó originalmente en el videojuego Super Mario Sunshine (2002) y se ha convertido en uno de los antagonistas más reconocidos del universo Mario.
Los fanáticos también podrán disfrutar del regreso de las voces principales que dieron vida a los personajes en 2023.
Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Anya-Taylor Joy como la Princesa Peach, Keegan-Michael Key como Toad, y Kevin Michael Richardson como Kamek.
La dirección estará nuevamente a cargo de Aaron Horvath y Michael Jelenic, el dúo creativo responsable de la primera película, garantizando la misma mezcla de comedia, nostalgia y acción que conquistó a millones de espectadores.