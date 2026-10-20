Revelan el título oficial de la cuarta entrega de ‘La Momia’

La película marcará el reencuentro de Fraser y Weisz como Rick y Evelyn O’Connell, personajes que protagonizaron juntos las dos primeras entregas de la franquicia.

La información fue publicada por Variety, que también dio a conocer nuevos detalles del reparto y del equipo creativo de Universal Pictures.

La cuarta película de La Momia ya tiene nombre oficial. La nueva aventura protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz llevará por título The Mummy: The Book of the Dead (La Momia: El libro de los muertos) y está programada para estrenarse en los cines de Estados Unidos el 15 de octubre de 2027.

El anuncio representa un nuevo avance para una producción que durante meses fue conocida simplemente como La Momia 4. Aunque ya se conocen su título, protagonistas y fecha de estreno, la historia que contará la película sigue sin revelarse, detalla elimparcial.com

Fraser volverá a interpretar al aventurero Rick O’Connell, mientras que Weisz retomará su papel de Evelyn, la egiptóloga con quien compartió las aventuras estrenadas en 1999 y 2001.

La producción también recuperará a otros integrantes del reparto original. Entre los nombres anunciados se encuentran John Hannah, Kevin J. O’Connor y Oded Fehr, además de Michael Johnston y Numan Acar.

El regreso de estos intérpretes vuelve especialmente relevante la nueva entrega para quienes siguieron las primeras películas. Hannah interpretó a Jonathan, hermano de Evelyn; Fehr dio vida a Ardeth Bay, y O’Connor apareció como Beni en la cinta de 1999.

El proyecto había comenzado a tomar forma meses atrás. En septiembre de 2026. Por ahora, no se ha explicado qué papel tendrá cada uno de los personajes dentro de la nueva historia ni cómo se abordará el retorno de figuras conocidas de la saga.

Una de las interrogantes es la participación de Arnold Vosloo, quien interpretó al sacerdote Imhotep en las dos primeras películas.

El actor había señalado que su compañero estaba en conversaciones para regresar, aunque su nombre no aparece en el reparto mencionado por Variety en esta actualización.

El nombre puede traducirse al español como La Momia: El libro de los muertos, aunque esa traducción no constituye todavía un título oficial de distribución para México.

La referencia resulta familiar para los seguidores de la película original de 1999, en la que un antiguo libro egipcio desempeña un papel fundamental en el despertar de Imhotep.

Sin embargo, el título no confirma que la cuarta entrega retomará ese mismo objeto ni que Imhotep será nuevamente el antagonista. Los responsables de la producción todavía no han dado a conocer una sinopsis.

La historia original comenzó con Rick O’Connell y Evelyn Carnahan enfrentándose a una amenaza sobrenatural durante una expedición en Egipto. Su combinación de aventuras, acción y elementos de terror convirtió a la primera película en un éxito que dio origen a varias producciones posteriores.

La dirección estará a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos como Radio Silence, quienes participaron en el relanzamiento de la saga Scream en 2022 y dirigieron la película de terror Ready or Not en 2019.

El guión fue escrito por David Coggeshall, entre cuyos trabajos se encuentran Orphan: First Kill y The Family Plan.

Sean Daniel, productor vinculado a las películas anteriores de la franquicia, regresará para esta entrega. También participan William Sherak, James Vanderbilt, Paul Neinstein y Clayton Townsend, mientras que Fraser y Jason F. Brown figuran como productores ejecutivos.

La película llegará después del intento de Universal por relanzar La Momia en 2017, aquella vez con Tom Cruise como protagonista. Esa producción no consiguió establecer el universo cinematográfico compartido de monstruos clásicos que el estudio buscaba desarrollar bajo el nombre de Dark Universe.

A diferencia de aquel proyecto, la nueva película recuperará a los intérpretes que encabezaron la versión estrenada a finales de los años noventa.