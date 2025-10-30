Revelan el tráiler de ‘Scream 7’ con el regreso de Neve Campbell

La película Scream 7, cuyo estreno está programado para el 27 de febrero de 2026, marca el retorno de Neve Campbell en su papel icónico como Sidney Prescott, la “final girl” de la franquicia. Campbell estuvo ausente en Scream VI debido a disputas salariales, por lo que su regreso ha generado gran expectativa entre los seguidores de la saga. El primer tráiler oficial, lanzado recientemente, confirma la vuelta de Ghostface, quien inicia con un inquietante mensaje dirigido a Sidney: “Hola, Sidney. ¿Me extrañaste?”. Además, el asesino hace referencia a la nueva vida de la protagonista y su hija, Tatum, destacando: “Bonito pueblito que encontraste, tú y tu linda hija. Me recuerda a donde crecimos”.

Neve Campbell.

La séptima entrega, de acuerdo con The Hollywood Reporter, explorará la faceta de Sidney como madre, ya que Ghostface muestra interés en su hija Tatum, interpretada por Isabel May. Este conflicto impulsa a Tatum a querer convertirse en una luchadora como su madre, mientras Sidney le enseña las reglas para sobrevivir al asesino, revela elimparcial.com Cabe destacar que el nombre de la hija hace referencia a la amiga de Sidney en la primera película, Tatum (Rose McGowan), quien fue asesinada por Ghostface en 1996.

Neve Campbell is back as Sidney Prescott in the grisly first trailer for #Scream7, in theaters Feb. 27.https://t.co/FGRsBzZTFN pic.twitter.com/wM516OUAH3 — Variety (@Variety) October 30, 2025

Scream 7 reunirá a varias caras conocidas de la franquicia, entre ellos Courteney Cox, quien retoma su papel como la reportera Gale Weathers y quien se une a Sidney con la frase “Vamos a desenmascarar a este cabrón”. También están David Arquette, pese a que su personaje, Dewey Riley, murió en Scream (2022). Antiguos antagonistas regresan, incluyendo Matthew Lillard (Stu Macher), Skeet Ulrich (Billy Loomis) y Scott Foley (Roman Bridger).