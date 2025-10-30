Revelan el tráiler de ‘Scream 7’ con el regreso de Neve Campbell

La película Scream 7, cuyo estreno está programado para el 27 de febrero de 2026, marca el retorno de Neve Campbell en su papel icónico como Sidney Prescott, la “final girl” de la franquicia.
Campbell estuvo ausente en Scream VI debido a disputas salariales, por lo que su regreso ha generado gran expectativa entre los seguidores de la saga.
El primer tráiler oficial, lanzado recientemente, confirma la vuelta de Ghostface, quien inicia con un inquietante mensaje dirigido a Sidney: “Hola, Sidney. ¿Me extrañaste?”.
Además, el asesino hace referencia a la nueva vida de la protagonista y su hija, Tatum, destacando: “Bonito pueblito que encontraste, tú y tu linda hija. Me recuerda a donde crecimos”.
La séptima entrega, de acuerdo con The Hollywood Reporter, explorará la faceta de Sidney como madre, ya que Ghostface muestra interés en su hija Tatum, interpretada por Isabel May.
Este conflicto impulsa a Tatum a querer convertirse en una luchadora como su madre, mientras Sidney le enseña las reglas para sobrevivir al asesino, revela elimparcial.com
Cabe destacar que el nombre de la hija hace referencia a la amiga de Sidney en la primera película, Tatum (Rose McGowan), quien fue asesinada por Ghostface en 1996.
Neve Campbell is back as Sidney Prescott in the grisly first trailer for #Scream7, in theaters Feb. 27.https://t.co/FGRsBzZTFN pic.twitter.com/wM516OUAH3— Variety (@Variety)
October 30, 2025
Neve Campbell is back as Sidney Prescott in the grisly first trailer for #Scream7, in theaters Feb. 27.https://t.co/FGRsBzZTFN pic.twitter.com/wM516OUAH3
Scream 7 reunirá a varias caras conocidas de la franquicia, entre ellos Courteney Cox, quien retoma su papel como la reportera Gale Weathers y quien se une a Sidney con la frase “Vamos a desenmascarar a este cabrón”.
También están David Arquette, pese a que su personaje, Dewey Riley, murió en Scream (2022). Antiguos antagonistas regresan, incluyendo Matthew Lillard (Stu Macher), Skeet Ulrich (Billy Loomis) y Scott Foley (Roman Bridger).
Mason Gooding y Jasmin Savoy Brown retomarán sus roles como los hermanos Chad y Mindy, de las películas de reactivación.
El reparto se complementa con nuevos integrantes como Isabel May, Michelle Randolph, Joel McHale, Anna Camp, Mckenna Grace, Ethan Embry, Mark Consuelos, Jimmy Tatro, Celeste O’Connor, Asa Germann y Sam Rechner, ampliando la narrativa de la saga.
El tráiler parece mostrar la muerte de Michelle Randolph, quien cae desde el balcón de la casa de Stu Macher sobre el cuchillo de Ghostface.
Sin embargo, fuentes de la franquicia señalan que no se puede asumir que cualquier muerte en el tráiler sea definitiva, dada la tradición de giros inesperados en Scream.
Kevin Williamson, guionista de la Scream original, Scream 2 y Scream 4, dirige esta entrega. El guión fue escrito por James Vanderbilt y Guy Busick, responsables de las películas de reactivación.
La producción cuenta con ejecutivos como Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett y Chad Villella, mientras que Marco Beltrami compone la banda sonora.
A pesar de la violencia que podría mostrar el nuevo Ghostface, Kevin Williamson confirmó que Sidney Prescott estará a salvo en esta entrega. Según declaró, considerando el historial de trauma de Sidney, ofrecerle un final diferente sería “cruel” y “sacrílego”.