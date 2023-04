Algo que ha perjudicado mucho a la película The Flash , por eso los directivos le pidieron que no apareciera más en los medios hasta el estreno. Parece que ha hecho caso y además, ahora el director de Andy Muschietti ha revelado cómo se encuentra la estrella de Hollywood.

“Ezra está bien ahora. Todos esperamos que se mejore. Está dando los pasos hacia la recuperación. Está lidiando con problemas de salud mental, pero están bien. Hablamos con él no hace mucho y está muy comprometido para mejorar”.

El actor no participó en la CinemaCon donde se vio el tráiler de The Flash, pero además no se espera que aparezca durante la promoción de la película, señaló cinemacomics.com

En 2011 fue arrestado por posesión de marihuana. En una entrevista posterior, confesó que había estado luchando contra la adicción a las drogas y el alcohol desde que tenía 16 años.