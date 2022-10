Revelan fecha de estreno de Navidad de Golpe con Lindsay Lohan

Lindsay Lohan retoma su carrera en la actuación con Netflix; este 10 de noviembre estrenará la película Navidad de Golpe junto a la estrella de Glee, Chord Overstreet.

Fue Netflix a través de sus redes sociales anunció la fecha de estreno de esta película, cuya protagonista es la actriz de 36 años, conocida por sus actuaciones en películas como Juego de Gemelas, Chicas Pesadas y Un Viernes de Locos.

“Les tenemos un regalo de navidad adelantado. La nueva comedia navideña de Lindsay Lohan 'Navidad de golpe' llega el 10 de noviembre, solo en Netflix”, se lee en la publicación que reveló tres imágenes de la película.

Actualmente, Lindsay Lohan se encuentra actualmente en Irlanda filmando su segunda película para Netflix, Irish Wish, donde Bernard Hill, una combinación de entrenador de actuación y entrenador de vida, está a su lado.

“Conocí a Bernard por primera vez a través de un amigo en común cuando estaba en el Reino Unido. Lo encontré divertido y muy perspicaz e hicimos clic desde el principio”, dijo en entrevista para el medio estadounidense, The Hollywood Reporter.

La actriz confesó que es la primera vez que trabaja con un entrenador de actuación, aunque ella no ve a Bernard como tal, sino como un asesor de habilidades y un mentor que la ayuda a ver lo que no está escrito en la página y da vida a aspectos del personaje que interpretará.

Entre las lecciones que aprendió con su entrenador personal fue tomarse el tiempo con la dinámica de la historia y no tener miedo de reducir la velocidad cada momento en una escena cuando lo sentía necesario.

“A veces vamos demasiado rápido y nos olvidamos de tomarme mi tiempo. Es bueno probar cosas diferentes y explorar todas las posibilidades del guion, no solo reproducir lo que está en la página. Cuando estoy interpretando un personaje y en un papel, es importante que no me limite a donde el personaje puede llegar emocionalmente. Además, nunca tengo miedo de improvisar”, contó en entrevista.

Los proyectos con Netflix

La actriz comentó que se la está pasando genial con Netflix y está discutiendo los próximos pasos en su carrera, ya que le encantaría profundizar e interpretar a otros personajes.

“¡Me lo estoy pasando genial trabajando con Netflix y estoy discutiendo los próximos pasos! Me encantaría profundizar más e interpretar a un personaje que está en un viaje [de] autodescubrimiento”, dijo.